Francisco Rivera habla como nunca de sus tres hijos: de la magia de Cayetana a la sensibilidad de Carmen

Francisco Rivera ha hablado como nunca de sus tres hijos: Cayetana —hija también de Eugenia Martínez de Irujo—, Carmen y Curro. Estos dos últimos son fruto de su relación actual con Lourdes Montes. El torero se ha sentado por primera vez en ¡De viernes!, un programa en directo donde se analiza la actualidad del mundo del corazón y se ha enfrentado a las preguntas de cinco colaboradores. Durante su entrevista, ha desvelado varios aspectos de su vida, de los cuales no había hablado públicamente nunca. Uno de los que más ha llamado la atención a los espectadores ha sido la relación que mantiene con sus hijos.

La reacción de Kiko Rivera al preguntarle por las comentadas declaraciones de su hermano Francisco

Cayetana Rivera se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de su vida y ha apoyado a su padre en los buenos y en los malos momentos. “Cayetana es pura magia. Tiene toda la esencia y la raza y se está convirtiendo en una mujer maravillosa en todos los sentidos”, ha confesado el diestro en el programa de Telecinco. A pesar de que su hija no tuvo la oportunidad de conocer a la madre del hijo de Paquirri, Carmina Ordoñez, el mismo ha afirmado que serían inseparables: “Mi hija Cayetana se hubiera muerto con mi madre, hubiera sido un espectáculo verlas juntas por la Feria de Sevilla”, confesaba Francisco.

En una entrevista concedida a la revista ¡HOLA!, el hijo mayor de 'Paquirri' hablaba así de la relación con su hija mayor: "La relación con Tana, mi hija mayor, es cada día mejor, pero los veinte años son una edad complicada, porque creen que lo saben todo". Ambos, desde los primeros años de vida de la joven, han mantenido una relación muy cercana, ya que son muy parecidos en muchos aspectos. Han sido incontables las ocasiones en las que Cayetana ha aparecido públicamente mostrando el amor que le profesa a su padre.

Julián Contreras, indignado con Francisco Rivera: '¿Se conciencia ahora de lo que le ocurrió a nuestra madre?'

Por otro lado, fruto de su relación con Lourdes Montes, nacieron los dos pequeños de la familia, Carmen y Curro. “Carmen tiene cosas nuestras, pero tiene una personalidad muy especial. Es el ser más sensible que he conocido en mi vida, de una sensibilidad que no he conocido a nadie tan sensible”, ha confesado sobre la mediana de la familia, quien el pasado mes de agosto cumplió siete años. Sin embargo, el que parece haberle robado el corazón ha sido el benjamín, Curro de cuatro años. El pequeño se ha convertido en su compañero ideal para pasar el máximo tiempo juntos e incluso han llegado a vivir sus primeras corridas de toros juntos. “El otro es un animal”, ha dicho entre risas el diestro, mostrando la complicidad que tiene con el benjamín. A pesar de ello, si alguno de sus hijos le dijera que quiere ser torero, sería una dura noticia: “Sería la peor noticia que me pueden dar. Si supiera que va a ser figura del torero, le diría que es la profesión más hermosa, pero es una profesión tan dura y tan sacrificada”, ha señalado.

Loading the player...

No te pierdas el vídeo de Cayetana Rivera ejerciendo de hermana mayor de Carmen y Curro, dos simpáticos nazarenos

Francisco Rivera reaparece, junto a Lourdes Montes, tras su controvertida entrevista y aclara algunas cuestiones

La relación que mantiene con su hermano Cayetano Rivera

La historia de Fran y Cayetano Rivera ha experimentado diversas fases. Han vivido periodos altamente positivos y otros marcados por la tensión entre ambos. Sin embargo, según las palabras del hermano mayor en el programa de Telecinco, parece que la situación entre ellos se habría tranquilizado. “Mi relación con Cayetano no es mala, pero no estamos todo el tiempo juntos. Es una relación normal la que tenemos, hablamos cuando tenemos que hablar. Los primos sí se ven, creemos que es importante para eso Lourdes y Eva luchan mucho a favor, y nosotros también”, ha explicado el diestro, mostrando uno de los grandes motivos que les mantiene unidos.