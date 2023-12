Julián Contreras, indignado con Francisco Rivera: '¿Se conciencia ahora de lo que le ocurrió a nuestra madre?'

Uno de los temas que Francisco Rivera abordó en su reciente entrevista fue la adicción de su madre, Carmina Ordóñez, a ciertas sustancias. "Mi madre empezó con una adicción a los somniferos cuando murió mi abuela. Mi madre se murió por cula de la droga. Fue horrible", lamentó en el programa ¡De viernes!, de Telecinco. "La echo muchísimo de menos pero, como estaba mi madre la última época no, prefiero que se haya ido", reconoció con un profundo pesar.

- Cayetano Rivera aclara cómo es la relación con sus hermanos tras la polémica entrevista de Francisco

El torero, de 49 años, se sinceró sobre el grave problema que acabó con la vida de la inolvidable Carmina un 23 de julio de 2004. "Mi madre cogió un camino malo. La droga es una enfermedad terrible. En la casa que entre, la destroza. Primero tienes que aceptar que eres drogadicto y es muy difícil salir. Y ella no pudo", continuó.

Las palabras del torero han indignado a Julián Contreras. "Me parece increíble leer y escuchar ciertas cosas que está diciendo. ¿Se conciencia ahora de lo que le ocurrió a nuestra madre? A buenas horas", ha dicho en Espejo Público. "Yo he pasado un calvario social por posicionarme y alzar la voz. Llega tarde y mal, para solo traer un discurso sin la más mínima autocrítica ni arrepentimiento alguno... vergonzoso", ha añadido. De esta forma, el exconcursante de GH VIP deja claro que no aprueba que Francisco haya abordado este tema en los términos en los que ha hecho y casi dos décadas después del fallecimiento de su madre.

Pero lo cierto es que Francisco ya habló de las adicciones de Carmina en 2016, en una entrevista concedida a Bertín Osborne. "La muerte de mi madre fue un palo... Mi madre cogió un camino malo, cuando la cocaína entra en una casa hace un daño brutal. A mí me costó asimilarlo mucho tiempo, incluso me alejé un poco de mi madre porque veía lo que estaba haciendo, estaba arruinando su vida. Además con la impotencia de que quieres ayudar, pero llega un momento que no puedes, que es imposible", confesó muy afectado. En esta charla también reconoció que durante una época le molestó bastante que se tratara este tema públicamente, "pero hay que hablarlo, hay que decirle a la gente que es malísimo y que no hace falta para pasárselo bien".

La relación entre Francisco y Julián es totalmente inexistente. "Aquí solo hay una verdad. Siempre le he ayudado en lo que pude. Hasta que un día le dije que no podía y desapareció", manifestó el torero en ¡De viernes!. Desde ese momento, aseguró que su hermano optó por cargar contra él en un programa de televisión: "Me despellejó. Yo le escribí y le dije que aquello que iba a contar era mentira. Me dio pena porque teníamos una relación bastante buena, pero llega un momento en el que todos tenemos que currar. Para ser jefe de tu empresa hay que trabajar muchísimo", concluyó.