Francisco Rivera, acompañado de Lourdes Montes y su hija Cayetana, coincide con su hermano Kiko por una buena causa

Francisco y Kiko Rivera coincidieron el jueves en el Estadio Benito Villamarín, de Sevilla, con motivo de la celebración del Partido de la Alegría, un evento benéfico que reunió a grandes artistas y un amplico elenco de exfutbolistas, entre los que se encuentraban Joaquín Sánchez, Guti o Morientes. Tras el partido, actuaron Siempre Así, Taburete, Hombres G, Beret, India Martínez y Kiko Rivera, que fue el encargado de animar a los más jóvenes al ritmo de su música electrónica. Todo lo recaudado se destinó a los proyectos que la Fundación Alalá tiene en los barrios de Las Tres Mil Viviendas, en Sevilla, y Estancia Barrera, en Jerez de la Frontera, en los que ayuda a niños y niñas en riesgo de exclusión social.

Francisco acudió al acto con Lourdes Montes y su hija Cayetana. El diestro, al que un día antes le vimos como asesor taurino del Rey en Las Ventas, no hizo declaraciones sobre su hermano. "No tengo nada que decir en esos temas", dijo a Europa Press. El torero, que es vocal del patronato de la Fundación Alalá, también puso su granito de arena con su arte. Se llevó su guitarra para actuar con su grupo, Una y nos vamos.

Cayetana, por su parte, estaba muy emocionada por haber participado en la organización del evento. "Esta fundación es muy importante para mí porque al final están muchas personas de mi familia involucradas", declaró, pues Narcís Rebollo, el marido de su madre, Eugenia Martínez de Irujo, también es vocal del patronato de Alalá. "Me parece que ayudar a cualquier fundación es muy importante porque todas las fundaciones hacen una labor maravillosa y que hay que apoyar. Y más si es en un evento así, que aparte de ayudar te lo estás pasando bien", añadió.

Las cámaras no captaron en ningún momento a los hermanos Rivera juntos. Tampoco hay imágenes de Kiko saludando a su cuñada Lourdes o a su sobrina Cayetana. El DJ estaba muy feliz y no quiso hablar de polémicas familiares. Cuando le preguntaron si pensaba que el bebé de su prima Anabel podría unir de nuevo a los Pantoja dijo "no vengo para hablar de eso" y se alegró mucho al enterarse de Francisco iba a acutar con su grupo. "Qué bien, qué bien, qué alegría", exclamó. "¿Coincidiréis?", le preguntó el reportero. "Seguro, seguro", afirmó.