Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo vuelven a casarse en Las Vegas, con Rosario Flores como madrina

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo han vuelto a casarse en Las Vegas. La primera vez que lo hicieron fue hace cinco años, el 17 de noviembre de 2017, y en aquel momento decidieron sellar su amor vestidos como Marilyn Monroe y Elvis Presley. Ahora, con la intención de renovar sus votos, se han disfrazado de Olivia Newton-John y John Travolta en Grease. A juzgar por las fotos que han compartido, la celebración ha sido de lo más romántica y divertida. Entre los invitados se encontraban algunos de sus mejores amigos, como Mariola Orella o Rosario Flores, que ejerció de madrina.

Este enlace, además, ha sido el homenaje que la duquesa de Montero ha querido rendir a su madre, la duquesa de Alba, coincidiendo con el octavo aniversario de su muerte. "Mamá, quiero dedicarte lo feliz que soy y lo que te hubiera gustado verme así de enamorada", ha publicado junto a varias imágenes del 'sí, quiero'. Eugenia también ha recordado la figura de su progenitora lazando "besos al cielo" y confesando que cada vez la siente más cerca. "Siempre contigo". Por último, ha compartido el lema que doña Cayetana llevó siempre por bandera: "Exprimiendo la vida a tope", un legado que ella, con sus actos, intenta cumplir de manera rigurosa.

La segunda boda de la aristócrata y el presidente de Universal Music para España y Portugal ha puesto el broche de oro a la fiesta de los Grammy Latinos 2022. La pareja viajó a Las Vegas para apoyar a Rosario Flores, que se alzó con el premio a la Excelencia Musical, y aprovechó la ocasión para brindar por su amor en la mítica Graceland Wedding Chapel.

La celebración no dejó indiferente a nadie y Mariola Orellana ha confesado que sintió al ver a su gran amiga así de feliz. "¡Lo mejor que he vivido desde hace tiempo! ¡Cómo nos reímos, cómo me gusta reírme contigo y disfrutarlo todo! Tu madre está aplaudiendo desde arriba, hacéis una pareja preciosa y ejemplar, llena de amor y disfrute, enhorabuena por tantos años y por todos los que quedan por vivir".

Eugenia, que el próximo 26 de noviembre cumplirá 54 años, está viviendo un gran momento personal al lado de Narcís. La pareja se conocía desde hace años, pero no fue hasta finales de 2016 cuando decidieron apostar por su historia de amor. Desde entonces disfrutan de su amor con libertad, discreción y sin esconderse, como puede apreciarse en cada una de sus apariciones en público. "Es el hombre de mi vida", confesó sin dudarlo la duquesa de Montoro. "Es una gozada de hombre, nunca ve un problema", puntualizó con una gran sonrisa.

A finales de 2020, en una entrevista concedida a ¡HOLA!, Eugenia aseguró que no tenían intención de celebrar una boda a lo grande en España. "A nuestro modo de ver, ya estamos casados. Me dan igual los papeles", afirmó con rotunidad. No sabemos si ahora, tras renovar sus votos en Las Vegas, habrán cambiado de opinión. Lo que parece inamovible son sus sentimientos. "Mi marido es fundamental en mi vida y lo adoro", reconoció la aristócrata en la revista.

