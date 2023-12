Francisco Rivera cuenta cuál es la verdadera relación que mantiene con cada uno de sus hermanos

Francisco Rivera ha contado cuál es la verdadera relación que mantiene a día de hoy con cada uno de sus hermanos. El vínculo entre el torero, Cayetano Rivera, Kiko Rivera y Julián Contreras, siempre ha estado marcado por numerosos vaivenes que han hecho que actualmente no tengan un contacto fluído entre ellos. Este viernes, el hijo de Paquirri y de Carmina Ordóñez ha regresado a la televisión y se ha sentado en De viernes, donde se ha sincerado sobre los episodios más complicados que ha vivido con su familia.

“Con mi hermano Julián y con mi hermano Kiko no hay... Uno se cansa... se cansa de intentarlo... Ya no intento más. Tenemos educaciones distintas, ideas distintas de qué va esto, que cada uno se busque la vida como pueda. No les deseo nada malo. No dudo que algún día hablemos, pero a día de hoy no soy capaz, si por eso soy peor hermano... yo no estoy preparado”, ha comenzado confesando sobre Kiko Rivera y Julián Contreras. A pesar de ello, el torero ha querido recalcar que ha intentado en varias ocasiones hacer “borrón y cuenta nueva”, pero ha llegado el momento en el que ya no encuentra las ganas para tratar de volver a recuperar el trato con ellos. "No sé si me han fallado ellos o yo les he fallado. En el momento que buscas quién ha fallado a quien es cuando no vas a avanzar, ahora mismo no hay relación y ahora mismo no se la espera", ha dicho de forma tajante sobre el DJ.

Hasta hace algunos años, Francisco Rivera le había tendido la mano a su hermano Julián Contreras para ayudarle en todo lo que le ha hecho falta, pero, según cuenta el torero, este optó por darle la espalda: "Aquí solo hay una verdad. Siempre le he ayudado en lo que pude. Hasta que un día le dije que no podía y desapareció". Desde ese momento, asegura que su hermano pequeño optó por cargar contra él en un programa de televisión: "Me despellejó. Yo le escribí y le dije que aquello que iba a contar era mentira. Me dio pena porque teníamos una relación bastante buena, pero llega un momento en el que todos tenemos que currar. Para ser jefe de tu empresa hay que trabajar muchísimo", reconoció el diestro durante su entrevista.

Sin embargo, el torero, con su hermano Cayetano Rivera guarda una relación muy distinta a la que tiene con Kiko y Julián, aunque no exenta de altibajos: “Con Cayetano tenemos otra relación, a veces nos llevamos mejor, otras peor, unas veces nos peleamos, otras no, seguimos para adelante. Cada día cada uno más ubicado en su sitio, pero con Cayetano sí, le llamo, me llama”, ha reconocido. Además, Francisco ha confesado que además de tener muchas cosas en común, uno de los motivos que más les une son sus respectivos hijos: “Hablamos y nos vemos. Queremos que los primos se vean, es importante y tenemos más cosas en común. No somos Caín y Abel, pero tampoco los hermanos Marx”, ha declarado abiertamente. A pesar de ello, el hijo de Paquirri tiene muy claro verdaderamente quién es su familia: “Mi familia es mis hijos, mi mujer y mis amigos. Mi familia son mis amigos más que mi familia en sí”, ha terminado añadiendo.