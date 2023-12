Isa Pantoja responde a las duras palabras de Francisco Rivera, que ha cargado como nunca contra su madre

Isa Pantoja ha respondido a las duras declaraciones públicas que ha hecho Fran Rivera sobre su madre, Isabel Pantoja. La hija de la tonadillera, a pesar de no tener relación con la cantante, se encuentra en uno de los mejores momentos a nivel personal, tras haberse comprometido el pasado 13 de octubre con el hombre de su vida, Asraf Beno. Este viernes, la colaboradora se ha sentado en el programa De viernes, donde además de contar la relación que tiene actualmente con Isabel Pantoja, ha querido hacerse eco de las severas palabras que ha dicho el hijo de Paquirri en su entrevista.

“La señora esta que se casó con mi padre no es buena gente. No me gustaría nada estar en su pellejo el día que se muera”, comenzaba diciendo Fran Rivera sobre la mujer que estuvo casada con Paquirri durante cuatro años. “Cuando mi padre se casa la cosa se estropeó un poco. Pero la relación con esta señora nunca fue excepcionalmente buena. Mira que mi madre jamás recuerdo que nos hablara mal de esta señora, pero al final los niños saben cuando hay cariño de verdad y cuando no. Tenía dos caras. Una cuando estaba mi padre delante y cuando no estaba delante era ‘fuera de aquí los niños”’, ha continuado diciendo sobre Isabel Pantoja. Además, el diestro ha confesado delante de los presentes en el plató de televisión que su madre, le obligó a él y a su hermano Cayetano Rivera a ir a casa de la tonadillera cuando murió su padre y su hermano Kiko Rivera era un bebé: “Fui yo el que le digo que no quiero volver porque no estaba a gusto. Y además unos alardes hacía que parecía que la única familia de mi padre era ella y su hijo. Nosotros también éramos hijos de mi padre”, ha relatado.

A pesar de la inexistente relación que mantiene con su madre, estas palabras no han sido del agrado de Isa Pantoja, quien no ha dudado en comentarlas cuando se ha sentado en el programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta. “Objetiva no puedo ser, está hablando de mi madre. En mi casa siempre he escuchado anécdotas con cariño de cuando ellos eran pequeños. No me lo creo al cien por cien. Cuando Paco muere, en la casa de cada una habrán hablado de cosas”, ha dicho muy tajante sobre el hermano de Kiko Rivera. “Cuando estaba delante eran buenos, pero cuando no… Eso lo sabe porque se lo han tenido que contar”, ha continuado relatando. Asimismo, la colaboradora ha revelado que no sabe nada de Carmen Ordóñez: “De pequeña no veía los programas de corazón. De Carmen en mi casa no han hablado, creo que ya no tiene relación con mi hermano, y creo que él tiene buenos recuerdos, pero de adulto habrá visto o sentido cosas y habrá tenido sus experiencias. Está en su derecho de hablar eso”, ha terminado añadiendo.

Isa Pantoja aclara la relación actual con su madre

La recién casada ha confesado que ahora mismo no tiene relación con su madre, Isabel Pantoja: “En mayo fue la última vez que hablé con mi madre, en persona en enero. Yo he intentado acercarme. Si el día de mañana quieren estar a mi lado, aquí estoy”, ha comenzado contando sin poder contener las lágrimas, mostrando la complicada situación que está viviendo. A pesar de todo, estos últimos meses, Isa ha intentado tener contacto con su madre, pero ya ha desistido: “Ahora he dejado de intentarlo, pero si ella me llama y me dice ven, lo dejo todo”, ha terminado diciendo. Todo este distanciamiento tiene una consecuencia que recae sobre su hijo Albertito, que no recibió la felicitación de cumpleaños por parte de su abuela: “​​Me da pena que no disfrute de sus nietos, en ese caso de Alberto, pero él ve la otra parte de la familia y claro”, ha terminado explicando en su entrevista.