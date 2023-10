Isa Pantoja celebra su boda con Asraf Beno rodeada de rostros televisivos y sin su madre

El momento con el que tanto han soñado ha llegado al fin para Isa Pantoja (27) y Asraf Beno (27). Tras meses de intensos preparativos y muchos nervios para que todo salga según lo previsto, este 13 de octubre comienza un nuevo capítulo en su historia de amor. Legalmente son matrimonio desde el martes, cuando firmaron ante notario en Fuenlabrada (Madrid), pero es ahora cuando celebran por todo lo alto su unión. La boda tiene lugar en la Hacienda de Al-Baraka de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), un mágico enclave al más puro estilo Las mil y una noches en el que han citado a 200 invitados para brindar con ellos por su felicidad y por una historia en la que el amor ha triunfado en mayúsculas.

Poco después de las cinco de la tarde ha llegado a la finca Asraf Beno, con camisa blanca y tirantes. Sentado como copiloto de un coche, se ha podido una parte del look que ha elegido para el gran día, un traje del diseñador Félix Ramiro. El modelo ha asegurado estar "un pocco nervioso" y muy emocionado ante el gran momento.

Jorge Javier Vázquez ejerce como padrino en este enlace al que ha llegado una hora antes para poder hacer los últimos ensayos. A primera hora de la tarde también han ido trasladándose a la finca en autobuses y coches particulares invitados como Anabel Pantoja, que ha elegido para la boda de su prima un vestido de Rocío Osorno; Carmen Borrego, que ha hecho un esfuerzo por acompañar a Isa en pleno duelo por la muerte de María Teresa Campos; Alexia Rivas, que fue compañera de Asraf en Supervivientes; y los periodistas Marisa Martín Blázquez, Pepe del Real, Leticia Requejo y Patricia López Aguado. Con estos cuatro últimos, que formaban parte del equipo de El programa de Ana Rosa, ha forjado la novia una bonita amistad durante su paso como colaboradora del espacio.

Las grandes ausencias las marcan Kiko Rivera e Isabel Pantoja. Mientras que el DJ no estaba invitado al enlace por no tener actualmente relación con su hermana, la presencia de la artista y madre de la novia ha estado en el aire hasta el final. La propia Isa reconocía semanas atrás que no tenía esperanza en que la artista la acompañara y ha lamentado públicamente no haber estado juntas tampoco en la recta final. "Me gustaría que mi madre estuviese conmigo el día de mi boda, pero me habría valido con verla unos días antes", decía. Además, ha recalcado que la decisión de no ir no se debe a que Jorge Javier sea el padrino: "Da igual el padrino. No hubiera venido. Si no hubiera venido nadie tampoco".

A estas ausencias y otros temas del enlace ha hecho referencia la propia Isa escasas horas antes. "Las personas que van es porque quiero que estén ahí y quiero que disfruten porque para mí es un día muy bonito y voy a intentar no pensar en cosas malas” aseguraba. Además, este mismo viernes desde la finca ha comentado estar "feliz, feliz, feliz, llegó el gran día". Además, se ha mostrado muy calmada aunque ha reconocido que los nervios aparecerán con toda seguridad. "Estoy tranquila por ahora, pero ya veréis cuando me vista y tenga que hacer el paseíllo", ha explicado poco antes de comenzar a ponerse el primero de los looks que ha elegido.

La novia ha elegido como damas de honor a cuatro mujeres indispensables en su vida que para esta ocasión lucen todas vestidos color buganvilla. Una de ellas se llama Ruth, quien fue su compañera de colegio en Madrid y ha estado a su lado incondicionalmente; por otro lado está Sara, que le ha dado clases particulares de Filosofía mientras se preparaba para entrar en la universidad; la tercera es Miryam, a la que conoció en los conciertos de su madre; por último la acompaña Katy, alumna del mismo internado de monjas en el que estudió durante unos años Isa. Todas han estado a su lado incondicionalmente y, aunque muy diferentes, las considera sus "amigas del alma".

Su historia de amor

Los caminos de Isa y Asraf se cruzaron en 2018, cuando coincidieron en la casa de Gran Hermano VIP. La hermana de Kiko Rivera estuvo poco tiempo en el concurso (fue la primera expulsada), pero en esos días ya quedó patente su conexión con el modelo. En ese momento ella estaba saliendo con Omar Montes, pero tras su expulsión rompió con el cantante y esa situación favoreció que pudiera conocer más a Beno cuando finalizó el reality. Dos meses después llegó su primera foto como pareja, y con esa imagen se produjeron también las críticas y los comentarios malintencionados. Ellos siempre han apostado por dejar de lado las críticas y moverse por sus sentimientos, esos que les llevaron a comprometerse en 2020 durante una visita al recinto arqueológico de Medina Azahara (Córdoba). Ahora su sueño es ya una realidad y son oficialmente marido y mujer.