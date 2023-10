Isa Pantoja anuncia por sorpresa que ya se ha casado con Asraf Beno

En plena cuenta atrás para su enlace, Isa Pantoja y Asraf Beno han dado una gran sorpresa al anunciar que ¡ya se han casado! Este 10 de octubre ha comenzado oficialmente una nueva etapa para la pareja, que se conoció en 2018 durante su participación en la sexta edición de Gran Hermano VIP. "Aunque me suene raro ya somos MARIDO Y MUJER. El viernes lo celebramos por todo lo alto con nuestra gente", ha asegurado la colaboradora televisiva junto a sus primeras imágenes como matrimonio.

"Nos acaban de casar y cari está emocionadisima. Yo también", ha dicho Asraf justo después de la firma mientras que Isa explicaba que estaba sudando, con toda probabilidad por los nervios. La ceremonia se ha producido, según han adelantado en TardeAR, la mañana de este martes en una notaría de Fuenlabrada, donde el modelo ha crecido y donde sigue teniendo a su familia. Tan solo han estado acompañados de dos personas que han ejercido como testigos: Amina Elkasmi, la madre del novio, y Sonia Sánchez, representante y buena amiga de la novia.

Para este momento que no olvidarán nunca y que habían mantenido en el más absoluto secreto, Asraf e Isa han elegido looks cómodos y conectados. El que fuera concursante de Supervivientes 2023 ha optado por pantalones vaqueros y camisa blanca con mangas remangadas. Por su parte, la hija de Isabel Pantoja se ha decantado por falda denim, top gris y sobrecamisa blanca de manga corta. Ha llegado con un semirecogido en el pelo, pero "de los nervios me lo fui quitando".

Las felicitaciones no se han hecho esperar. Nada más compartir la feliz noticia, los recién casados han comenzado a recibir mensajes de cariño de rostros televisivos que han sido testigos de cómo ha ido creciendo la historia de amor de Asraf e Isa. "Enhorabuenisisisima", ha indicado Mercedes Milá; "Muchísimas felicidades, pareja", ha escrito María Jesús Ruiz, que también se ha casado recientemente; "Enhorabuena", ha indicado Antonio Rossi, que prepara su enlace para el próximo año.

Los datos que se conocen sobre el gran día

Una vez finalizada la boda ante notario, el matrimonio ha cogido el coche para poner rumbo al Puerto de Santa María, donde tienen fijada su residencia. Desde allí terminarán de cerrar los detalles de su unión, que celebrarán la tarde del viernes 13 de octubre en la Hacienda Al-Baraka de Sevilla, un escenario con influencia marroquí para hacer un guiño a los orígenes de Asraf. En la finca las emociones se multiplicarán al estar acompañados por numerosos familiares, amigos y compañeros.

Cerca de 200 invitados entre los que destacan tres ausencias: la de Kiko Rivera, único hermano de la novia, y la de los hijos de Raquel Bollo y Chiquetete, Manuel y Alma Cortés. La presencia de Isabel Pantoja en el evento aún no está confirmada, pero su hija no se mostraba esperanzada hace unas semanas. "No sé todavía si va a venir, pero no lo creo. Si esa es su decisión la respeto, pero no me daría igual porque me encantaría que estuviese conmigo", reconocía.

Sí acompañarán a Isa en su gran día allegados como su prima Anabel Pantoja y Dulce Delapiedra, quien fue su niñera y actualmente es una de sus confidentes. La novia ha elegido dos looks para el enlace, uno para la ceremonia y otro para la fiesta, y llegará al altar del brazo de Jorge Javier Vázquez.