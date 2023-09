La contundente respuesta de Isa Pantoja cuando le preguntan si van a ir a su boda Raquel y Alma Bollo

Loading the player...

El próximo 13 de octubre, Isa Pantoja contraerá matrimonio con Asraf Beno en Sevilla. Tras muchos años soñando con este día tan especial, la boda será un tanto agridulce para la hija de Isabel Pantoja que ya ha confirmado que su madre no acudirá al enlace. Tampoco asistirá su hermano, Kiko Rivera, con el que no tiene contacto y con el que no habido ningún acercamiento a pesar de los últimos problemas de salud del Dj.

Este viernes, la colaboradora asistía a la Madrid Fashion Week al desfile de Hannibal Laguna. Allí desvelaba más detalles de su boda y hablaba de su padrino, Jorge Javier Vázquez. Un hecho que le hace muchísima ilusión, al igual que la presencia de su prima Anabel, que acudirá acompañada de su nueva pareja, David Rodríguez. Isa ha respondido a todas las cuestiones de los reporteros con una gran sonrisa hasta que le han preguntado por Raquel Bollo y su hija Alma. ¿Irán ellas a al enlace tras la tensión vivida en la última edición de Supervivientes con Asraf? Dale al play y no te pierdas la contundente respuesta de Isal Pantoja.

