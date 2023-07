El padrino que Isa Pantoja ha 'pedido' para su boda que no le hará gracia a su madre ni a su hermano La hija de Isabel Pantoja y su novio Asraf Beno han dado detalles del enlace que se celebrará en Sevilla en el mes de octubre

Tras proponer su boda en varias ocasiones, Isa Pantoja (27) y Asraf Beno (27) se darán el sí quiero el próximo mes de septiembre. La pareja ha visitado el programa Sálvame Deluxe para desvelar algunos detalles de su compromiso, y, entre otras cosas, la hija de Isabel Pantoja ha revelado quién va a ser su padrino, una persona que no le hará mucha gracia a su madre ni tampoco a su hermano Kiko Rivera.

Flamenco, champán y mucho amor: la divertida fiesta preboda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

María Patiño ha sido la encargada de preguntarle, nada más comenzar el programa, quién iba a ser el padrino de la boda. Y es que, esta ha sido una de las incógnitas durante mucho tiempo. Al principio, Isa Pantoja ha dudado en decirlo o no, puesto que ha asegurado que la persona elegida no lo sabía siquiera. Sin embargo, la novia de Asraf Beno ha dado un paso adelante y ha desvelado el nombre: "Me gustaría que fuese mi padrino Jorge Javier Vázquez", confesaba. Al momento, todo el plató se ha puesto a aplaudir a la hija de la cantante.

Irene Rosales celebra su cumple y aclara si ella y Kiko Rivera irán a la boda de Isa Pantoja

Ante la sorpresa de algunos, la prima de Anabel Pantoja ha explicado el motivo de la elección del presentador como la persona que le lleve al altar en el día más importante de su vida: "La boda se ha pospuesto varias veces por otros motivos, por terceros siempre y nunca por algo nuestro. Cuando me preguntaron quién me gustaría que fuese mi padrino pensé en Jorge, porque para mí ha sido como mi padrino televisivo", decía la protagonista. "Es una persona que siempre ha apostado por mí, siempre ha creído en mí, siempre ha tenido un gesto bonito para mí cuando a lo mejor nadie creía en mí, y para mí eso ha significado muchísimo", destacaba de Jorge Javier, orgullosa de haberle elegido.

El cambio de planes de Isa Pantoja en su boda con Asraf

Para Isa Pantoja, el presentador ha sido muy importante en momentos tan delicados como cuando ha habido conflictos familiares, y Jorge Javier siempre ha hablado claro al respecto: "Muchas veces cuando han pasado cosas familiares no se ha achantado como han hecho otras personas, al contrario, si ha tenido que decir las cosas las ha dicho", expresaba. Además, la hija de la artista ha señalado que la elección aún no se la había comunicado a él. Asimismo, ha confesado que en un primer momento su padrino iba a ser su hermano Kiko Rivera, pero debido a cómo se encuentra su relación actualmente, esta decisión no se ha llevado a cabo.

Isa Pantoja prepara su boda con Asraf en medio del distanciamiento familia

Los detalles de la boda: fecha, ciudad, invitados...

Tal y como han contado en el plató del Deluxe, Isa Pantoja y Asraf Beno se darán el 'sí, quiero' el próximo mes de octubre, en Sevilla. Una de las grandes ausencias del enlace será la de Kiko Rivera y su mujer Irene Rosales. La pareja no está invitada a la boda y ha sido la prima de Anabel quien lo ha vuelto a confirmar. Por otro lado, Isa también ha borrado de la lista de invitados a Raquel Bollo y a sus hijos, Manuel Cortés y Alma Bollo, a causa de los conflictos que se han generado en Supervivientes con Asraf Beno. Además, quiere que su madre esté tranquila en el enlace, por lo que tampoco estará presente María del Monte.