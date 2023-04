Isa Pantoja anuncia que se casa en septiembre y habla de los problemas con la lista invitados a la boda

Isa Pantoja está inmersa en los preparativos de su boda con Asraf Beno. Cerca de tres años después de que el actual participante de Supervivientes le pidiera matrimonio en una romántica escapada a Medina Azahar (Córdoba), la hija de Isabel Pantoja pasará por el altar con el ceutí. Lo hará en septiembre de este año, tal y como ella misma ha confirmado hace unas horas, aunque no ha dicho qué día exacto se celebrará la ceremonia ni si será un evento de mañana o de tarde.

Después de posponer su enlace por diferentes motivos, la feliz pareja sellará finalmente su amor ante el altar en menos de cinco meses, una fecha muy señalada en el calendario de ambos cuya celebración tendrá lugar en la capital. Lejos de festejar el enlace en el sur como llegaron a plantearse por los lazos que unen a la novia a las tierras andaluzas, Isa Pantoja ha contado que han decidido que sea en Madrid: "porque, viendo el percal, creo que mucha gente de Andalucía no va a venir y que la mayoría va a ser de Madrid. Así que ese es el plan", ha expresado este domingo en la gala de Supervivientes: Conexión Honduras, donde asiste semanalmente como defensora de su futuro marido.

Sobre los invitados a la cita, Isa, de 27 años, ha confesado que a fecha de hoy no tiene una lista cerrada porque en su familia "unos entran y otros salen", pero hay algunas personas que tiene claro que quiere que asistan, dos en concreto: su madre y su prima, Anabel Pantoja: "Seguro, seguro, a mi prima Anabel, que siempre ha estado conmigo, igual que yo con ella. Tenemos una muy buena relación y la he sentido siempre como mi familia con la que quizás he podido hablar muchas veces y me ha entendido. Y, por supuesto, a mi madre", ha agregado.

Aunque ha revelado que siempre tuvo claro con quién quería contar para el día en que se vistiera de blanco, ha reconocido que el paso de Asraf, de 27 años, por el concurso está cambiando ciertas cosas, pues la relación que el modelo tiene con sus primos Alma Bollo y Manuel Cortés, en especial con este, pasa por complicados momentos a causa de la convivencia, en la que han protagonizado varios encontronazos. Precisamente por ello, quiere hablar antes con Asraf para tomar una determinación al respecto, del mismo modo que sobre Raquel Bollo, a quien en estos instantes no invitaría por la situación que ambas atraviesan en la actualidad. Todo está en el aire: "Tendré que hablar con Asraf sobre esta situación de 'Supervivientes'", ha dicho, aunque ha enfatizado en el gran cariño que siente por Alma, con quien siempre ha tenido una relación "diferente".

Si algo tiene claro Isa Pantoja de su inminente 'sí, quiero' es su acompañante en el altar. En los cerca de cinco años que han pasado desde que los caminos de ambos se cruzaran en GH VIP 6, cuando la tertuliana todavía era pareja de Omar Montes, Asraf Beno ha demostrado a la hija de la tonadillera que es el indicado. "Asraf me quiere mucho y tenemos una relación bastante estable. Además mi hijo es como si fuera suyo, aunque no sea su padre, pero lo quiere así", ha agregado visiblemente emocionada.

