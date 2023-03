Isa Pantoja explica emocionada cómo fue la reconciliación entre Asraf Beno e Isabel Pantoja

La relación entre Isabel Pantoja y su yerno, Asraf Beno, ha pasado por muchos baches. Sin embargo, tras varias idas y venidas, con descalificaciones públicas de por medio, la cantante y el concursante de Supervivientes 2023 han decidido mirar por la felicidad de Isa Pantoja y enterrar el hacha de guerra. "Él ya le pidió perdón y si lo tiene que pedir otra vez lo volverá a hacer. Ellos estuvieron hablando. Ella le perdonó y también le pidió perdón a él", confesaba llena de emoción la prima de Anabel Pantoja durante su entrevista en Viernes Deluxe.

Y es que Isa no podía reprimir su alegría al saber que, después de mucho tiempo enfrentados, dos de las personas más importantes de su vida han logrado dejar sus diferencias atrás y han aprendido a mantener la cordialidad y el respeto. "De verdad que me emocionó. Fue muy bonito, aunque no tengan relación. Creo que ella valora que Asraf cuida de mí y de mi hijo y eso es lo que importa".

Una situación de paz que la hermana pequeña de Kiko Rivera espera que ambos sepan mantener. Por ello, le ha pedido a su prometido que no haga declaraciones inoportunas sobre la intérprete de Marinero de Luces durante su paso por el reality show de Honduras. "Todos hemos estado en la isla y te pones a hablar. Yo le dije que si lo hace le van a atacar por ello. Por eso le he aconsejado que intente no hablar, fundamentalmente de mi madre". Esto es lo que más le preocupa a Isa sobre su novio en el concurso, ya que sabe que es fuerte, física y mentalmente, y puede aguantar todas las calamidades propias de la supervivencia, e, incluso, alzarse como ganador.

Así será en enlace de Isa Pantoja y Asraf Beno

Aunque Isa ha explicado que está echando mucho de menos a su chico, con toda seguridad, tener que preparar una boda ocupa gran parte de su tiempo y pensamientos. Los novios se darán el sí quiero el próximo otoño en Andalucía. Un gran momento en el que no todos los miembros del clan Pantoja estarán a su lado. "Por supuesto que mi madre está invitada, el que no está invitado es mi hermano porque no tenemos relación y entonces no tiene sentido", declaraba Isa sobre el distanciamiento que tiene con el DJ en El programa de Ana Rosa, donde es colaboradora habitual. De la misma manera, para que todos estén lo más cómodos posible, señaló que está planteándose que la celebración se divida en dos días, asegurando que la protagonista de Yo Soy Esa y Dulce, su exniñera, no tengan que encontrarse.

