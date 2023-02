Novedades en 'Supervivientes 2023': ya hay nominados y cinco concursantes están apartados del grupo

A pesar de que el estreno de Supervivientes 2023 será el próximo 2 de marzo a las diez de la noche en Telecinco, el formato más extremo de Mediaset ya ha comenzado. Los concursantes, que viajaron hace unos días a Honduras, han empezado la convivencia e incluso nominaron por primera vez antes de volar. Aunque no se sabe quiénes son los elegidos por el grupo para estar en la palestra y regresar a España, hay cinco de ellos que han llegado al país en condiciones muy diferentes a los demás. Este jueves los espectadores podrán ver el reencuentro entre los dos equipos, como algunos ya sospechan, pero de lo que tienen ni idea es de que estas personas que han escogido van a vivir en tierra de nadie y que son inmunes. "Nada más conocerse tuvieron que nominarse y algunos ya dejaron clara su postura", ha contado Laura Madrueño, que sustituye esta edición a Lara Álvarez.

VER GALERÍA

De Raquel Mosquera a Adara Molinero: las fotografías oficiales de los 'Supervivientes'

Con Jorge Javier Vázquez, Ion Aramendi y Carlos Sobera completando el plantel de presentadores, los concursantes de Supervivientes saltarán durante la primera gala del famoso helicóptero y se enfrentarán al espectacular y divertido juego del barro, prueba mítica del concurso que ha dejado momentos para el recuerdo como el 'salto mortal' que hizo Juan Muñoz en la pasada edición o el meme de Chelo García Cortés tras estar llena de agua y tierra rojiza. Para involucrar más a la audiencia, además las votaciones para expulsar serán totalmente gratuitas y el equipo del programa ha introducido modificaciones en la manera que los concursantes se enterarán de que se han librado de volver a España. De esta forma, Supervivientes 2023 contará con una "nueva y original ceremonia de salvación, que reducirá en número el duelo por cada una de las expulsiones".

Aunque todavía no sabemos quiénes serán los nominados, el programa ha publicado un adelanto en el que Raquel Mosquera ha dicho el motivo por el que uno de sus nombres es Raquel Arias: "Para otro tipo de programa o para una pasarela, por lo guapa que eres, sí, pero no te veo si tenemos que ser compañeras. A lo mejor dos Raquel son muchas o sobro yo o sobras tú", haa dicho la peluquera, que ha provocado el enfaado de Adara. "He cambiado, te había escrito a ti, Raquel Arias. Te han dicho que te consideran una rival, pero a la vez te dicen que tal vez solamente sirvas para modelar y eso me ha tocado las narices. Las mujeres servimos para mucho más que para modelar, todas", ha dicho la que fuera ganadora de GH VIP.

VER GALERÍA

Laura Madrueño, a punto de volar a Honduras: 'Se me va a comparar con Lara Álvarez y había que buscar un estilo muy distinto'

Además, el formato contará con una ubicación secreta en la que los participantes estarán en diferentes condiciones. Los 17 tendrán que distribuirse en tres equipos y estos convivirán y sobrevivirán en tres playas totalmente distintas Y aunque la mecánica será similar al de anteriores años, en el formato habrá una mayor división entre los concursantes, quienes ya han empezado a hacer sus estrategias. De hecho, Alma Cortés Bollo lo tiene muy claro: Jaime Nava es un estratega y está empezando a mover sus hilos: "Nos está analizando por completo y observando de una forma estratégica. Sé que es un concurso, pero es que han pasado dos días", ha dicho la hija de Chiquitete.