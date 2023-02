Laura Madrueño, a punto de volar a Honduras: 'Se me va a comparar con Lara Álvarez y había que buscar un estilo muy distinto' La presentadora de 'Supervivientes' va a sorprender a los espectadores con sus primeros 'looks', inspirados en su pasión por el buceo

Laura Madrueño tiene todo listo para volar a Honduras y ponerse al frente de la nueva edición de Supervivientes. La presentadora toma el relevo de Lara Álvarez en la isla y es consciente del interés que genera. Las comparaciones entre ellas serán inevitables, pero el equipo del programa ha trabajado sin descanso para sorprender a los espectadores. "Tantos años vistiendo a mi querida Lara, no en Honduras, pero sí para las fotos promocionales y para la gala final, que para mí es un reto vestir a una presentadora nueva y crear una imagen totalmente distinta", ha adelantado la estilista Mayte Méndez de Vigo en el videocast Huracán Madrueño, donde ha mostrado algunos bocetos.

Los 'looks' que ha creado Mayte están inspirados en la pasión de Laura por el buceo. "Lo primero que pensé fue en bañadores de neopreno, que recordaran al surf. Para la foto grupal te veo con un bañador de neopreno, una falda lápiz, un cinturón de lona y sandalias", ha comenzado diciendo. La presentadora, por su parte, tenía muy claro el color que iba a predominar en este caso. "Quería que la parte delantera del bañador fuera azul mar, muy oscuro, y que también estuviera presente el turquesa. Las mangas y la cremallera en tonos flour, como en los trajes de buceo", ha añadido la estilista.

Laura y Mayte también han buscado juntas dos vestidos que veremos muy pronto. Son de la diseñadora colombiana Clara Ortiz y son "muy llamativos y muy distintos". "Se me va a comparar, no solo con Lara, porque han pasado muchas presentadoras por Supervivientes, y había que buscar un estilo muy distinto", ha dicho la presentadora. "Sí, este estilo nunca lo hemos hecho porque a Lara no le gustaban los estampados", ha matizado la estilista.

En Honduras será Susana Garcillán la encargada de vestir a Laura, pero Mayte ha dado algún detalle del estilismo que podría llevar. "En la isla el estilo va a ser muy tú. En la palapa llevarás un 'look' más sofisticado y nada de colores tierra. En las otras galas llevarás 'looks' más divertidos y cuando estés allí ya sabrás si puedes ir descalza o no, en función de si te quema mucho la arena o no".

Lo que ya tiene en mente la estilista de Mediaset es el vestido de la gala final, que se celebrará en las instalaciones de la cadena. "Ese traje nos lo tendrán que diseñar y confeccionar. Yo ya empiezo a pensar, tengo tus medidas, y te iré mandando bocetos a Honduras", le ha dicho Mayte a Laura. Lo más importante para crear este 'look' tan especial es tener claro el color porque a penas hay tiempo de reacción. "Lara solía llegar a Madrid dos días antes de la gala, pero al año pasado se lo probé el día anterior. Este año será totalmente distinto al vestido que llevaba Lara", ha contado Mayte, haciendo referencia al espectacular traje de MALNE y sandalias de Jimmy Choo.

