Laura Madrueño revela los secretos de su matrimonio antes de poner rumbo a 'Supervivientes'

Laura Madrueño está a punto de embarcarse en una gran aventura profesional. La presentadora del tiempo de Telecinco volará muy pronto a Honduras para ponerse al frente de Supervivientes y antes de marcharse ha compartido los secretos de su historia de amor con el arquitecto Álvaro Puerto, su principal apoyo en estos momentos. Según han contado en Huracán Madrueño, el videopodcast de la presentadora en Mtmad, se conocieron en diciembre de 2015, en un bar de Madrid, y sintieron un auténtico flechazo. Álvaro, que en aquel momento trabajaba en un estudio de arquitectura en Kenia, había regresado a casa para pasar la Navidad en familia, pero al conocer a Laura cambió radicalmente de planes. "Nos fuimos a Murcia a pasar las navidades. Mis padres me odiaron durante unos dias, luego volví a Kenia, me siguieron odiando una temporada, pero luego al conocer a Laura dejaron de odiarme", ha dicho Álvaro.

La pareja ha explicado que los inicios de su relación fueron "muy intensos". Álvaro tuvo que regresar a Kenia y Laura se marchó a México. "Estuvimos cuatro meses separados. Fue un poco duro, pero a los dos meses Laura se presentó en Kenia con sus aletas y buceamos en Zanzíbar", han recordado con cierta nostalgia. "Luego volviste a España y nos fuimos a grabar con tiburones toro a la Riviera Maya", ha añadido Laura, confirmando así su otra pasión: la producción de documentales submarinos.

"Y ahora nos volvemos a enfrentar a separarnos durante muchos meses, aunque me vas a tener hasta en la sopa en la tele", ha seguido diciendo la presentadora. Su chico, sin pensárselo dos veces, ha afirmado que viajará a Honduras a verla. "No creo que aguante", ha asegurado. A Laura esto le ha hecho mucha ilusión, pero le ha recordado que va a tener que estar "muy pendiente" de todo lo que deja en Madrid. "Me ha costado mucho tomar esta decisión porque como muchos sabéis dejamos aquí a nuestros paerros, a nuestras gallinas, a mi huerta y te tengo hecho todo el esquema de la siembra que vamos a hacer en primavera", ha declarado la presentadora. Álvaro, para tranquilizar su preocupación, ha asegurado que él va a ocuparse absolutamente de todo.

La presentadora tiene muy claro qué es lo que más va a echar de menos en Honduras. "La huerta y esa casa tan maravillosa" que le ha construido Álvaro. También a su perrita Brandy, que acaba de tener perritos, y el gallinero que tenía planeado hacer y que ahora terminará su marido. "Cuando vuelva tendremos gallinas de todos los colores", le ha dicho Álvaro entre risas. "Si fuera por ti endríamos una granja escuela", ha bromeado Laura.

La pareja ha desvelado que su primer beso fue "muy bonito". Además, Álvaro ha confesado qué es lo que más le gusta de su chica y lo que menos. Lo que más, "su valentía". Lo que menos, "que piensas demasiado las cosas". "A mí me gusta mucho que me apoyas en todo, que sin ti no podría haber trabajado como lo he hecho en estos últimos siete años. Y tus ojos, de los que me enamoré el primer dia", ha enumerado Laura. Lo que menos le gusta de su chico es su exceso de perfeccionismo. "No es malo, pero a veces es un poco pesado", se ha reído.

Tras hablar de sus dos bodas, celebradas el pasado verano, Laura y Álvaro han desvelado si habían pensado en tener hijos o no. "Eso se piensa, sí, tanto si quieres como si no quieres", ha respondido el arquitecto, que es un gran aficionado a la fotografía. "Sí, lo hemos valorado, pero luego nunca encontramos el momento y ahora llga el huracán Madrueño y me voy a Hundurás... quién sabe", ha finalizado la presentadora, que el próximo 5 de marzo cumplirá 37 años.

