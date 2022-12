Laura Madrueño, la abanderada del medio ambiente que tomará el testigo de Lara Álvarez en 'Supervivientes'

Laura Madrueño, que sustituirá a Lara Álvarez como presentadora de Supervivientes desde Honduras, se ha convertido en uno de los rostros clave de Telecinco durante los últiimos años. Nacida en Madrid en 1986 (se crió en el céntrico barrio de Chamberí), es licenciada en Comunicación Audiovisual, pero también estudió durante unos años la carrera de Filosofía. Tras realizar numerosos reportajes sobre viajes, deporte y vida sana para diversos medios a nivel nacional, la periodista comenzó hace varios años a formar parte del equipo de informativos de Mediaset y estar al frente de El Tiempo, espacio que se emite tras el Informativo de Pedro Piqueras. Además de su faceta televisiva, tiene otra gran pasión que también se esfuerza por divulgar: el medio ambiente.

VER GALERÍA

Así es Álvaro Puerto, el atractivo fotógrafo con el que se ha casado la presentadora del tiempo Laura Madrueño

Laura es una gran apasionada del mundo marino y los deportes, motivo por el que en 2015 creó una productora, We Are Water Films, con algunos compañeros de Telecinco. Un proyecto con el que graban durante sus vacaciones documentales marinos donde muestran especialmente los daños que sufre el tiburón, un animal con el que le encanta sumergirse. De hecho, con más de 20 años de experiencia en el mundo del submarinismo, Madrueño no duda en mostrar en sus perfiles sociales algunas de sus sorprendentes inmersiones: "En esta foto me podéis ver sentada en una de las barandillas del pecio Umbría, durante el rodaje de nuestro último corto Historia de un pecio", ha escrito.

Amante de los deportes, los viajes y la naturaleza, en 2021 Laura publicó su primer libro, Somos agua, en el que analiza los problemas que aquejan a los océanos. Pero no solo eso, Madueño es uno de los perfiles más influyentes en cuanto a concienciación ecológica y cuidado del medio ambiente. Con una casa en la sierra de Madrid que es sostenible y respetuosa con el entorno, la periodista aprendió de su familia la importancia de cuidar y aprovechar en planeta, por lo que es una abanderada del reciclaje, las energías renovables y la alimetación saludable. "¡Después de mucho trabajo este fin de semana, ¡comenzamos con la huerta ecológica de este año! ¿Vosotros habéis comenzado ya a plantar?", pregunta en una fotografía en la que sale preparada con guantes para ponerse manos a la obra.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Laura Madrueño, de 'El Tiempo', sustituye a Lara Álvarez en 'Supervivientes'

Casada desde el pasado septiembre con el fotógrafo Álvarto Puerto, Laura dejó claro en sus dos enlaces que esa conciencia ambiental es muy importante para ella, tanto que la sostenibilidad no podía faltar en las dos bodas celebró. "Llevamos juntos ya muchos años y era un paso natural en la relación. Durante los dos últimos años el proyecto que estamos llevando a cabo de nuestra casa sostenible (mi marido es arquitecto) nos ha unido muchísimo y hemos decidido formalizarlo este verano con estas dos celebraciones: una a bordo de unos veleros, el sueño de mi vida, y otra campestre, para poder celebrarlo con todos nuestros amigos y familiares", explicó a ¡HOLA! la protagonista.