Descubre al Pedro Piqueras menos conocido: de su actual pareja y su hijo a su talento oculto con el piano

Pedro Piqueras (Albacete, 6 de mayo de 1955) es desde hace mucho tiempo uno de los rostros más queridos de la televisión. Al frente de Informativos Telecinco desde hace 17 años, este lunes se convertía en noticia tras confirmarse su inminente jubilación después de casi medio siglo de brillante carrera. Fue el pasado mayo cuando comenzó a especularse con la retirada del periodista, algo que ya se ha hecho oficial por parte de Mediaset.

El comunicador manchego de 68 años, que en más de una ocasión había reflexionado sobre su futuro, descubrió siendo muy joven su pasión por los medios. Con el apoyo de sus padres, pronto se instalaría en Madrid para estudiar la carrera de Periodismo en la Universidad Complutense. Desde entonces, ha ido fraguando una de las carreras más dilatadas y exitosas de la pequeña pantalla tras pasar por las principales cadenas del país.

Un trayectoria intachable de cara al público, pero lo que no se conoce tanto de él es si actualmente tiene o no pareja, si estuvo casado alguna vez, si tiene hijos y si estos se parecen a él, cuáles son sus grandes aficiones fuera del plató... todas estas preguntas y más sobre su vida personal las resolvemos en nuestro vídeo. Si quieres descubrir al Pedro Piqueras menos conocido...¡Dale al play y no te lo pierdas!

