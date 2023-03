Pedro Piqueras comparte su lado más desconocido: del pasado como cantante a la jubilación

Lleva diecisiete años 'entrando' en la casa de los espectadores desde Informativos Telecinco, pero ahora Pedro Piqueras ha dejado por unas horas el plató en el que presenta y dirige para mostrar su lado más personal. El periodista, que reconoce tener la fortuna de "trabajar en algo que me gusta", ha participado en Planeta Calleja, con Jesús Calleja. En el programa de Cuatro ha dejado de lado la seriedad que exige dar las noticias para hablar de sus inicios en el mundo de la comunicación, de su día a día y de su sorprendente pasado musical.

Piqueras nació y creció en Albacete rodeado de gallinas y un cerdo. Dice que siempre fue buen chico y que sus padres nunca tuvieron que echarle broncas. Su familia no estaba vinculada con el periodismo, pero desde pequeño se sintió atraído por un mundo en el que ha logrado ser uno de los profesionales más respetados y queridos. En el colegio escribía en un periódico y en la adolescencia hizo un curso de periodismo. Antes de mudarse a Madrid para estudiar ya conoció el funcionamiento de los medios trabajando en un periódico de su ciudad natal.

El presentador, que estuvo casado y ahora tiene "una relación no matrimonial", alternaba el periodismo con ser cantante protesta. Ganaba dinero como integrante del grupo Carcoma, que tiene en su repertorio temas tan conocidos como Al lado de mi cabaña. "Llegué a tener la oportunidad de dedicarme a la música y tuve una oferta para cantar en solitario, pero el ejercicio del periodismo me atrapó", ha reconocido Piqueras, que en ese momento ya hizo becas en medios como Radio Nacional. Ahora se define como "un reportero convertido en presentador y director".

Tiene 67 años (cumplirá 68 en mayo), pero Piqueras no piensa en la jubilación: "Si un día llega, creo que no me importará. En cuanto esté cuatro meses sin hacer información, lo echaré de menos con toda seguridad". Su debut en la televisión se produjo en 1988 de la mano de Pilar Miró y desde entonces ha trabajado en las principales cadenas públicas y privadas. A Mediaset, su actual casa, llegó tras encontrarse por casualidad con Paolo Vasile en el aeropuerto de Barajas. El exconsejero delegado de la cadena le dio su tarjeta, le dijo que tenían que hablar y tiempo después le hizo una oferta firme.Lo que más le gusta de su trabajo, dice, "es contarle a la gente las cosas que pasan".

Su experiencia en La Palma y la noticia más impactante de su carrera

En las más de tres décadas que lleva trabajando en televisión, hay una noticia que le ha impactado: "el atentado contra Irene Villa y su madre, Mª Jesús". Piqueras ha cubierto numerosos acontecimientos históricos como la erupción en septiembre de 2021 del volcán Cumbre Vieja de La Palma, donde ahora ha regresado, sin dejar de hacer preguntas, para entrar en su cráter. Aquellos días que pasó en la isla, recuerda, fue como volver a los 18 años, al inicio de su carrera. "Había días que hacía dos o tres reportajes, tres entrevistas para el informativo de mediodía, cuatro para el mio, el de la noche.. Terminaba agotado pero no podía dormir. Es algo que cuando estás en la mesa no te pasa", ha relatado.