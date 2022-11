Pedro Piqueras habla con orgullo de su hijo publicista y recuerda su pasado como profesor de la Reina

Pedro Piqueras no suele conceder entrevistas. Sin embargo, ha hecho una excepción por petición de su único hijo, Curro, que es publicista y vive en Londres. El joven le recomendó a su padre que aceptara la invitación del programa Buenismo Bien, de Cadena Ser, y no pudo negarse. "No doy entrevistas jamás. Me cuesta mucho dar entrevistas, sobre todo, cuando entran por la vía de la vida privada, huyo de todo eso", confesó el periodista. "Pero mi hijo me dijo: 'Papá, creo que tienes que ir a esto'. Y aquí estoy, encantado". A sus 67 años, el director de Informativos Telecinco contó que Curro "es muy buen creativo y una persona muy discreta". "Es un chico estupendo, qué voy a decir yo. Pero este me ha salido bien", bromeó.

Tras esta licencia personal y asegurar que se lleva muy bien con todos los presentadores de informativos, como Matías Prats o Vicente Vallés, Piqueras habló de su pasado como profesor de la reina Letizia. "Cuando ella empezaba, recuerdo que yo le di clase una vez en un curso de periodismo. Recuerdo que siempre estaba dispuesta a ser la primera para salir a lo que fuera. Además, era muy guapa y muy inteligente", contó.

En aquel momento, el periodista se llevó "la mejor impresión" de ella. "Ahora no te puedo decir porque ahora es Reina y yo procuro no hablar de ello", reconoció, antes de volver al pasado para compartir otra anécdota de la esposa de Felipe VI. "Un día la vi en un resturante cuando ella trabajaba en CNN+, que hacía informativos y luego ya pasó a Televisión Española. Estaba sola, esperando a unos amigos. Había llegado la primera, para que veáis cómo es, no es la chica que llega la última, creo, y me dio tiempo a decirle: 'Oye, Letizia, qué bien lo estás haciendo'".

Piqueras también analizó el paso de la Reina por la cadena público. "Era una magnífica profesional", afirmó. Incluso se aventuró a pensar cómo sería la vida de doña Letizia si no se hubiera casado con el Rey. "Si ella hubiera seguido siendo periodista, era insustituible, esa es la verdad. Como Reina lo tiene más fácil porque es ella sola, ¿no? Ahí no hay competencia", finalizó entre risas.

El adiós de Paolo Vasile y sus planes de jubilación

El periodista se pronunció sobre la reciente salida de Paolo Vasile de Mediaset. "Una vez tuve una oferta para trabajar en otro sitio y me quedé por fidelidad a él. Vasile parecía eterno y ahora se va", dijo. Esta marcha, curiosamente, le convierte en el "más viejo de la compañía". "En mayo cumplo 68 y yo pensaba que me iría antes que Vasile", aseguró. Además, quiso aclarar que nunca se ha sentido tan libre como en esta cadena. "Siempre me he encontrado muy a gusto. Nunca he tenido a nadie detrás diciendome lo que tenía que contar". Pese a ello, sabe que algún día tendrá que despedirse de los espectadores. "Se va acercando, o te jubilas o te mueres allí. No puedo ser un tapón para gente que viene y que lo hace muy bien, pero irte por tu cuenta siempre cuesta mucho", reflexionó.

Después de 34 años en la televisión, 16 al frente de Informativos Telecinco, Piqueras se enfrenta "cada día con toda la ilusión del mundo a la escaleta". El periodista, apasionado del fútbol y forofo del Albacete y el Atleti, entra a trabajar a las 11:00 horas y sale de la redacción a las 22:00 horas, un horario que le ha impedido tener más vida social de lunes a viernes. "Por ejemplo, Carlos Hipólito es amigo mío y nunca he podido ir al estreno de una obra suya, jamás. Tampoco he podido ir a un partido de Champions... no llevo una vida a la par con las personas que amo, todo lo tengo que concentrar en el fin de semana. Pero me gusta mi trabajo", señaló.

El periodista, que mantiene una discreta relación desde hace años con Esther Barriga, veterinaria de profesión, se define como "un tío normalísimo, de andar por casa", algo que agradecen todos los que trabajan a su lado. "Considero que ser educado es lo normal, atender a la gente, nadie se merece un exabrupto, aunque sea para decirle que no, hay que decirlo de otra manera, no sé. Yo tengo un magnífico equipo. Mi gente, los que están conmigo, son así también, gente muy educada, muy amable, muy trabajadora", aseguró.