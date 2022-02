Antonio Resines y su mujer recuerdan cómo se conocieron hace 30 años y con Pedro Piqueras de testigo

Antonio Resines y su mujer, Ana Pérez-Lorente, se han sincerado como nunca sobre su relación. La pareja, que se casó el 10 de octubre de 2020 tras 30 años de amor sin una gran celebración debido a la pandemia, ha relatado cómo se conoció y comenzó su historia de amor, un momento del que Pedro Piqueras fue testigo. A las dos de la madrugada, mientras ella iba con una amiga en su coche, el actor y el presentador se quedaron en paralelo con su vehículo y saludaron a las chicas, que les devolvieron el gesto porque habían reconocido al periodista de Informativos Telecinco (que en aquel momento era director de Telediario en TVE). "Entonces abrieron la ventanilla y ya vi que también estaba él, y dije 'anda mira, qué gracioso Resines'. Nos íbamos a casa, pero nos preguntaron que a dónde íbamos y dijimos que a Pachá. Así que nos dijeron si podían venirse y hasta hoy", ha contado en Planeta Calleja la mujer del intérprete de La reina de España, película por la que Antonio ha confesado que perdió una gran parte de sus ahorros y casi llegó a arruinarse.

Aunque Ana y Antonio continúan después de más de tres décadas, durante siete años Pedro Piqueras también estuvo saliendo con la amiga de la mujer del actor, pero finalmente rompieron. El intérprete y la productora además han confesado que tardaron mucho en celebrar su compromiso porque "las cosas hay que pensarlas bien y ver por dónde va la marea". No solo eso, también han detallado que durante años no han convivido siempre y que se han ido de viaje, han pasado juntos los fines de semana o algunos días en la casa de uno o del otro, ya que en los 30 años de relación han tenido dos grandes paréntesis. "Nos hemos enfadado dos veces y mis cabreos, uno duró dos años y otro seis, aunque todas mis dudas, problemas y cosas las consultaba con él porque seguía enamorada", ha relatado ella.

"Ana y Antonio, feliz matrimonio", así ha definido su unión el actor en el programa de Cuatro. También han confesado el motivo por el que duermen en habitaciones separadas. Mientras ambos hablaban con Jesús Calleja en Costa Rica, el presentador ha querido saber la razón por la que habían pedido al formato tener una estancia para cada uno, algo que el actor ha dicho que preferiría no haber contado. "Tengo un problema respiratorio y ronco. Él es muy sensible", ha dicho la productora, a lo que su marido ha respondido que es un privilegio no estar juntos por las noches porque las parejas que no puedan hacerlo y tengan ese problema pueden pasarlo muy mal.

Antonio, que ha narrado en televisión los momentos más duros de su ingreso hospitalario tras contagiarse de coronavirus, ha explicado que hubo una noche durante un viaje a Córdoba que lo pasó muy mal porque hacía todo lo posible porque ella dejara de roncar y desde entonces tomaron esta decisión. "Se acabó levantando y yéndose a recepción. Así que cuando nos planteamos irnos a vivir juntos dijimos lo de las habitaciones separadas", ha dicho Ana, recordando que se siente la mujer más feliz del mundo por haber conocido al hombre de su vida aquel 31 de octubre de 1992.

