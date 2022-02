Antonio Resines interviene en directo en televisión y narra los momentos más duros desde su ingreso

Por primera vez desde que fuera dado de alta, Antonio Resines ha hablado en público sobre su tiempo en el hospital y sobre cómo se encuentra actualmente. El actor ha explicado a Pablo Motos que solo un día después de estar en El Hormiguero, a pesar de que entonces no tenía síntomas, dio positivo en covid primero en antígenos y luego en una PCR. "Fue una semana de debacle y hasta el 22-23 me recuerdo tosiendo y muy mal, y ya me llevaron al hospital y no me acuerdo de nada", ha dicho el protagonista de La reina de España, que ha admitido que se cansa mucho al hablar, por lo que su intervención en su programa ha sido breve y concisa, pidiendo a todos los espectadores que se vacunen para evitar males mayores. "Yo pensé que habían pasado 5 días, como un pequeño desmayo, y cuando me desperté el veintitantos de enero me quedé... alucinado", ha admitido el intérprete.

Antonio Resines ha admitido que, a pesar de que al principio hablaba con sus amigos y seres queridos y ahora no se acuerda de aquellas conversaciones, le quitaron el móvil para que ahorrara el aire y recuperara las fuerzas necesarias para que su cuerpo luchara contra la infección. Durante el mes que estuvo ingresado e inconsciente ha confesado que estaba en "un mundo paralelo, un mundo extrañísimo" que no ha querido explicar por temor a que le tildaran de loco. "Tiene puntos en común con la realidad pero es terrible porque no controlas", ha contado sin entrar en detalles, pero desvelando que es una experiencia que pasan muchas personas en situaciones similares.

En este mes y medio que se ha pasado en el hospital, el actor ha perdido la musculatura y tiene una atrofia del 80% debido a tanto tiempo que se ha pasado inmóvil, por lo que ahora mismo camina con un andador y con dificultad. Eso sí, ha asegurado que se recuperará y que volverá cuanto antes a los platós y al trabajo, pero que ahora mismo le queda mucho esfuerzo y rehabilitación por delante: "Hace falta esfuerzo". "Me he librado de una...", le ha dicho a su amigo y compañero, Pablo Motos, compartiendo que cuando entró en la UCI había 97 personas de las que han sobrevivido 80. El presentador ha confesado que durante el tiempo que Antonio ha estado ingresado estaban muy preocupados por él y por su salud, como lo ha estado toda España. Además ha querido recordarle al protagonista de Los Serrano que todo el país estaba pendiente de su estado, lo que demuestra que es una persona muy querida.

Antonio estaba visiblemente más delgado, algo que Pablo Motos ha bromeado que le venía bien, dando lugar a una serie de bromas entre ellos que han hecho reír al público. El actor también le ha dedicado unas palabras a Manuel Carrasco, que estaba en ese momento en el plató, y han demostrado su mutua admiración. "Es buena gente", ha dicho del cantante, que ha contado que se pusieron en contacto hace algunos meses porque el intérprete le pidió que grabara un vídeo saludando a unos niños que tiene apadrinados el colaborador de El Hormiguero.

El intérprete había mandado un comunicado tras salir del hospital, y su mujer había asegurado hace unos días que su enfermedad había sido más grave de lo que habían hecho saber públicamente, pero esta era la primera vez que podíamos ver y escuchar a Antonio en directo desde su última aparición en El Hormiguero. Por suerte ha conseguido superar el covid, y ha agradecido una vez más el trabajo de la sanidad pública donde ha sido tratado.

