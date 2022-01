La Reina se convierte en noticia por su labor informativa en el 20º aniversario de la llegada del euro

Mañana, 1 de enero de 2022, se cumplen dos décadas de la entrada en circulación del euro, un aniversario que el Banco de España ha conmemorado en un vídeo en el que explica cómo se gestó el cambio de moneda y recuerda la labor informativa de doña Letizia en aquella época. Porque hace 20 años la Reina era periodista de Televisión Española y fue la encargada de descubrir el euro a todos los españoles. "Letizia Ortiz hizo unos microespacios para dar a conocer el euro a la sociedad que yo creo que al ser emitidos en TVE llegaron bastante a la población en general", dice Nuria Horcajada, del Departamento de Comunicación del Banco de España.

Inmediatamente después de sus declaraciones, vemos a doña Letizia anunciando la llegada del euro a nuestras vidas. "Ya saben que a partir del 1 de enero de 2002 el euro será nuestra moneda", dice en uno de los clips en los que aparece con un traje de chaqueta blanco. En otro, con una americana rosa, añade: "Los consumidores podrán disponer de billetes en euros en los cajeros automáticos y en las oficinas bancarias desde el 1 de enero de 2002".

Cuando doña Letizia explicó a los españoles cómo pasar las pesetas a euros tenía 29 años. "No va a perder absolutamente ningún céntimo. Las cuentas son muy claras y muy sencillas. Recuerde, mil pesetas equivalen a seis euros", aseguraba a la audiencia en otro de los vídeos rescatados de su labor informativa en esta campaña.

Hija y nieta de periodistas, doña Letizia sintió la pasión por el periodismo desde muy pequeña. Con solo 12 años, en 1984, acudió a los estudios de Radio Oviedo con un grupo de compañeras de colegio y tuvo la oportunidad de 'debutar' ante el micrófono y seguir así el ejemplo de su abuela paterna, Menchu Álvarez del Valle, una de las locutoras más importantes del Principado, y su padre, Jesús Álvarez, fundador de Antena 3 Radio en Asturias.

En 1990, tras su paso por el instituto Ramiro de Maeztu, de Madrid, doña Letizia se matriculó en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Tenía 18 años recién cumplidos y aspiraba a convertirse en una gran periodista. Compaginó sus estudios con prácticas en el diario La Nueva España, la Agencia EFE y el diario ABC. A finales de 1995, ya como licenciada en Periodismo, decidió marcharse a México para empezar sus estudios de doctorado y para completar su formación, doña Letizia cursó un Máster de Periodismo Audiovisual, de 1997 a 1998.

Su andadura en televisión como presentadora, redactora y reportera comenzó en CNN+. Después, trabajó en la cadena estadounidense Bloomberg TV y se incorporó a TVE en el año 2000. En la cadena pública, además de explicar cómo pasar las pesetas a euros, presentó Informe Semanal, la segunda edición del Telediario y cubrió acontecimientos como los atentados del 11-S, el hundimiento del Prestige o la invasión de Irak.

El 1 de noviembre de 2003 su vida cambió por completo. La Casa del Rey anunció su compromiso con el entonces príncipe Felipe y dejó a un lado su labor periodística. Sin embargo, como recordó el pasado 14 de septiembre durante el 50 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Información, no ha perdido la pasión por la que fue su profesión. "Yo creo que la curiosidad no se quita, lo que pasa es que ahora ya no cuento las respuestas que me dan", aseguró.