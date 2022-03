En el 50º aniversario de la Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense Doña Letizia recuerda con humor lo que le dijo un profesor universitario: 'Ortiz, yo no sé qué va a ser de su vida, pero a pesada no tiene rival' La Reina ha presidido el evento donde ha pronunciado un discurso muy personal, en el que ha rescatado sus vivencias como estudiante

La reina Letizia ha regresado a la Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid para conmemorar el 50º aniversario del centro, un evento institucional en el que no ha podido evitar dejarse llevar por la emoción. Durante la cita ha sido nombrada exalumna de honor de la facultad, instante en el que ha pronunciado, como es habitual cada vez que preside una ocasión de estas características, un breve discurso. La pasión y el sentimiento que la invadían al volver a pisar esos pasillos que fueron testigo de su nacimiento como comunicadora fueron patentes desde que ha pronunciado la primera palabra. En una de sus intervenciones más personales, la reina Letizia ha buceado sus recuerdos para rescatar a la Letizia Ortiz que atravesaba las puertas de la facultad cada día.

La Reina vuelve a la facultad: recordamos sus años como estudiante de periodismo

Así son los colegios e internados donde estudian Leonor y el resto de royals europeos

Loading the player...

“Venir cada día durante cinco años a esta facultad deja huella” ha dicho, asegurando que se había hecho muchas preguntas mientras preparaba su intervención y que sabía que al volver a mirar el pasado la asaltarían muchas viviencias. “Me acuerdo de lo que sentí cuando recibí la carta que decía que éramos admitidos como estudiantes de la facultad” añadió, contando que entonces esas noticias se recibían en una misiva convencional con sobre y sello, elementos que parecen de otro siglo. "Les confieso que aquí me enseñaron muchísimas cosas, entre otras, a usar el tipómetro. Sí, sí, a contar cíceros. Aprendí mucho más, desde luego. En las aulas y fuera de ellas, ¡qué les voy a contar de la cafetería de esta facultad!" apuntó, haciendo un guiño a los antiguos alumnos que se sentaban en el patio de butacas. "La faculta cumple 50 y yo estoy a punto, lo sabe toda España", dijo justo cuando faltan unas horas para su 49º aniversario (es mañana día 15 de septiembre).

VER GALERÍA

Rescató entonces una de esas anécdotas divertidas que guarda de una de sus clases, en cuarto o quinto curso, cuando uno de sus profesores se dirigió a ella, elevando la voz y un tanto harto de tantas preguntas. “Tuve grandes profesores y compañeros estupendos. Uno de aquellos catedráticos me dijo una vez: “Ortiz, yo no sé lo que va a ser de su vida, pero a pesada, se refería a las preguntas, a la curiosidad, ahí no tiene rival” explicó con espontaneidad. "La curiosidad", resaltó, "es algo que no se quita". Aprovechó su intervención para dar las gracias a los exalumnos que fueron reconocidos por haber compartido con ella esta jornada: Pepa Bueno, Fernando León de Aranoa, José Antonio Llorente, Mónica Moro, Fernando Rodríguez, Vicente Vallés y Álex Grijelmo (que fue uno de los testigos de su boda con don Felipe) recogieron el título de alumnos ilustres de la facultad. "Todos habéis llegado a lugares en los que quienes entran la primera vez por aquellas escaleras desean estar. Explicadles el esfuerzo que conlleva. Y la responsabilidad. Bueno, ¡lo averiguarán pronto!" exclamó.

VER GALERÍA

La intervención de doña Letizia incluyó cierta nostalgia, como amante del periodismo que siempre ha demostrado ser (algo que aprendió de su abuela, recientemente fallecida y una de las voces pioneras de la radio asturiana, Menchu Álvarez del Valle). "Gracias, rector, decano, por reunirnos aquí, por recordarnos lo que vivimos y lo que aprendimos en nuestra facultad y por invitarnos a pensar que 50 años es una bonita cifra para seguir intentando hacer las cosas bien. Donde a cada uno le corresponda" concluyó señalándose a sí misma, reflejando que sigue teniendo muy presentes las habilidades para comunicar que aprendió en su día. Este aniversario, tan lleno de significado y tan personal para la Reina, se ha celebrado apenas un día antes de su cumpleaños, que es mañana miércoles 15 de septiembre. Será igualmente una jornada de sentimientos encontrados para doña Letizia pues es la primera vez que lo celebra sin su hija Leonor, que estudia el primer curso de Bachillerato en Gales.