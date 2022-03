Entre felicitaciones y recordando muchas anécdotas: el regreso de la Reina a la facultad de periodismo

La Reina ha presidido este martes, 14 de septiembre, el acto institucional con el que se ha conmemorado el 50 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde ella estudió en la rama de periodismo de 1990 a 1995. Ahora, casi tres décadas después, ha vuelto a recorrer las instalaciones del centro para estar presente en las 'bodas de oro' de este centro pionero en la formación universitaria en comunicación en España.

Doña Letizia ha llegado puntual a su cita entre saludos y felicitaciones, ya que mañana es su cumpleaños. Minutos antes de las 11:00 horas ha bajado del coche para acceder al emblemático edificio, uno de los mejores ejemplos de brutalismo en Madrid que, como su nombre indica, busca mostrar los materiales en bruto, normalmente a través del hormigón. Los arquitectos encargados del proyecto fueron José María Laguna Martínez y Juan Castañón Fariña. A ellos debemos elementos tan característicos del centro como el patio interior, la fachada principal o la escalera de caracol.

A las 11:03 horas, la Reina ha entrado en el salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Información entre aplausos. Tras tomar asiento en la primera fila, ha comenzado el acto con un vídeo de los 50 años del centro, desde su construcción hasta el día de hoy, mientras un cuarteto de cuerda tocaba algunas de las canciones más recordadas del cine, como la banda sonora de Memorias de África. Después ha tomado la palabra el Decano de la Facultad, Jorge Clemente Mediavilla, quien ha finalizado su intervención felicitando a la Reina, ya que mañana cumple 49 años.

La Reina ha compartido protagonismo con otros exalumnos de la Facultad de Ciencias de la Información, que han sido reconocidos como Alumni UCM Ilustre por su trayectoria profesional. Pepa Bueno (directora de El País), Alex Grijelmo (periodista y escritor), Fernando León de Aranoa (director de cine y guionista), José Antonio Llorente (socio fundador y presidente de la consultora de comunicación y asuntos públicos LLYC), Mónica Moro (una de las creativas publicitarias más reputadas de España), Fernando Rodríguez Varona (consejero delegado de Publicis Media España) y Vicente Vallés (periodista de Antena 3).

Doña Letizia ha coincidido con varios galardonados en otras ocasiones. Casi siempre en actos oficiales, pero, con Alex Grijelmo tiene una unión mucho mayor, ya que el periodista y escritor fue uno de los testigos de su boda con don Felipe.

Tras la entrega de estos reconocimientos y la proyección de un vídeo en el que 50 exalumnos han felicitado a la Facultad de Ciencias de la Información por su 50 aniversario, ha subido al escenario el Rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache Goñi, para nombrar a doña Letizia como Alumna UCM de Honor, una distinción que la Reina aceptó el pasado mes de febrero.

Doña Letizia, muy emocionada, ha dado las gracias y ha recordado lo que sintió al ser admitida en esta facultad. "Venir cada día durante cinco años en la década de los noventa deja huella", ha comenzado diciendo. "La facultad cumple 50 y yo apunto estoy", ha añadido entre risas. También ha mencionado a la mítica cafetería de Ciencias de la Información, ha hecho referencia al tipómetro y ha compartido con todos los presentes una divertida anécdota, cuando un profesor le dijo que "a pesada no tenía rival" por sus contantes preguntas. "La curiosidad no se quita lo que pasa es que ahora no cuento las respuestas que me dan", ha bromeado, provocando las risas de los asistentes. Las palabras con las que ha finalizado el acto también han sido muy aplaudidas. "Hacer las cosas bien en el lugar que a cada una nos corresponda", ha dicho.

Tras este emotivo discurso, la Reina ha inaugurado una exposición sobre el 50º aniversario de la facultad y una muestra de la obra de Marisa Flórez, Premio Nacional de Periodismo y una de las primeras fotoperiodistas de España. Por último, ha firmado en el Libro de Honor.

La Facultad de Ciencias de la Información cumple 50 años

Con motivo de esta celebración, se han suspendido las clases de hoy y hasta las 14:00 horas, no será posible acceder al recinto de la facultad con vehículos. Estaba previsto que el acto se celebrase en primavera, pero se aplazó debido a la pandemia. La fecha elegida para el evento coincide con el día en que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), hace 50 años, el decreto por el que se regularon los estudios de Ciencias de la Información y que dio pie al nacimiento de la facultad el 16 de octubre de 1971.

L​a Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid es la facultad más veterana y con más estudiantes en España en la formación universitaria en comunicación, con 300 profesores y más de 5.000 alumnos. Imparte titulaciones de Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas tanto en Grado como Postgrado, con 9 másteres oficiales y 12 títulos propios. Por sus aulas ha pasado toda una generación con más de 60.000 profesionales formados en la institución a lo largo de su historia.

En 2018, la Facultad de Ciencias de la Información se convirtió en el centro con mayor número de alumnos de la Universidad Complutense y, por ende, en el más grande de todos los que imparten estas enseñanzas en el país, con el objeto de atender la enorme demanda que han tenido los estudios relacionados con la Comunicación desde su llegada a la Universidad.