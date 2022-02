La otra pasión de Vicente Vallés, más allá del periodismo, por la que ha conseguido un prestigioso galardón

Estamos acostumbrados a ver a Vicente Vallés al frente de los Informativos de Antena 3 retransmitiendo la actualidad e informándonos de lo que ocurre en todos los confines del mundo, un trabajo que desarrolla aportando su sello personal día a día. Ama su profesión de periodista y así lo perciben los espectadores a través de la pequeña pantalla, pero esta faceta profesional no es su única pasión. El presentador es un enamorado de la literatura y, gracias a su destreza con la escritura, se acaba de alzar con un prestigioso galardón. Vicente ha ganado la vigésima edición del Premio Primavera de Novela 2022 por su obra Operación Kazán. El jurado presidido por Carme Riera y compuesto por Antonio Soler, Gervasio Posadas, Fernando Rodríguez Lafuente y Ana Rosa Semprún falló este jueves en Madrid por unanimidad que la obra ganadora fuera la del comunicador al considerarla como "una novela llena de intriga que, desde una perspectiva muy original, plantea un asunto de ficción que bien podría ser de la más absoluta realidad".

- El comentario del Rey a Vicente Vallés que provoca carcajadas en una entrega de premios

VER GALERÍA

- La presentadora de informativos Ángeles Blanco sufre un accidente de tráfico y muestra las secuelas

Muy contento tras conocer la decisión del jurado Vicente Vallés ha declarado que: "El Premio Primavera va mucho más allá de mis expectativas. He disfrutado mucho escribiendo esta novela, y mi única aspiración es que el lector se entretenga, lo pase bien y, quizá, aprenda alguna cosa que no sabía. Porque hay mucha historia real en esta historia de ficción". El ganador del premio Ondas en 2016 ya había publicado otras dos libros de investigación periodística: Trump y la caída del imperio Clinton y El rastro de los rusos muertos, pero Operación Kazán es su primera incursión en la novela de ficción. El proceso de creación de su obra no fue sencillo ya que cuando estaba a punto de finalizarla comenzó la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. "Ahora estoy en el trance de intentar terminarlo porque entre unas cosas y otras, estaba casi casi para haber terminado en un mes cuando empezó la pandemia, pero el extra de trabajo que hemos tenido desde entonces no me ha permitido dedicarle el tiempo que se necesita", explicaba el autor en una entrevista en El Hormiguero en enero de 2021.

VER GALERÍA

En Operación Kazán, el reputado periodista despliega su impresionante conocimiento de la geopolítica contemporánea en una sofisticada trama de espionaje que recorre la mayor parte del siglo XX y lo que llevamos de XXI y en la que se ven implicados servicios de inteligencia como la KGB, la CIA y el CNI. El punto de partida de la novela es el nacimiento en Nueva York de un niño en 1992 para el que la KGB diseña el plan de espionaje más audaz jamás imaginado. Años después, Lavrenti Beria, el sanguinario jefe de la policía bolchevique, presentará ese plan a Stalin, que se apropiará del operativo y lo convertirá en una misión personal y extremadamente secreta. A través de las páginas de la novela, el lector se sumergirá en diferentes momentos que van desde la Revolución Rusa en 1917 hasta las elecciones americanas del siglo XXI, pasando por los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el desembarco de Normandía, la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín en 1989, el colapso de los regímenes comunistas en los años 90 y la actual injerencia rusa en las democracias occidentales.

Vicente Vallés disfruta de un gran momento profesional y también personal. En su periplo profesional en Telecinco, conoció, en el año 1999, a la persona con la que comparte su vida, su mujer, Ángeles Blanco, quien presenta los informativos de fin de semana junto a José Ribagorda en la cadena de Fuencarral y que es su "rival" televisiva. Nunca han ocultado su amor y es habitual verlos juntos y felices en estrenos o compartiendo imágenes con sus seguidores. La pareja tiene un hijo de 9 años, Daniel, por el que los dos sienten adoración.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.