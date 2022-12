Vicente Vallés se sincera sobre su 'rivalidad' profesional con su mujer Ángeles Blanco

Vicente Vallés es uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla. El presentador de Informativos Antena 3 suele ser un hombre reservado en lo referido a su vida personal, pero, en su reciente entrevista con Joaquín Sánchez, se ha sincerado sobre uno de los aspectos más llamativos de su matrimonio con la también periodista Ángeles Blanco. Su mujer se encuentra trabajando en Telecinco, principal canal competidor, lo que suele producir cariñosos piqués en su hogar. "No coincidimos en pantalla casi nunca, pero a veces sí porque a ella le toca presentar algún informativo por la noche y entonces coincidimos. Nos gastamos bromas sobre qué noticias vamos a contar y nos reímos".

De la misma manera, ha relatado que aunque siempre hay un "vencedor" en lo referido a las audiencias, ambos se apoyan y alegran por los logros profesionales del otro. Además, han formado un gran equipo para conseguir una conciliación entre lo laboral y lo familiar. La pareja tiene un único hijo, Daniel (10), que se suele mantener neutral en lo referido a la profesión de sus padres. "Tenemos un niño pequeño y él suele ser bastante diplomático y dice que nos ve a los dos, pero en realidad no nos ve a ninguno porque no le interesan las noticias todavía", explicaba entre risas el periodista sobre esta mentira piadosa que el benjamín de la casa les cuenta para tener a todos contentos.

De lo que no cabe duda es que Vicente se encuentra viviendo uno de sus momentos más dulces. Tanto en lo personal, su historia de amor sigue viento en popa desde hace más de dos décadas; como en lo laboral porque se ha convertido en uno de los profesionales de la comunicación más reconocidos y laureados en nuestro país. Además, desarrolla con gran fortuna su otra gran pasión: la literatura. Así lo avalan las ventas de su última novela, Operación Kazán, un thriller de acción que relata algunas de las tramas de espionaje más apasionantes del siglo XX y XXI.

Un éxito que no hace que se le levanten los pies del suelo, puesto que sabe que la fama es de lo más efímera y hay que trabajar constantemente para seguir en primera plana. "Estoy en una buena racha y estoy contento por ello, pero he vivido otras épocas peores y sé que hay que estar preparado para que las cosas dejen de estar bien. Porque siempre hay circunstancias que no solo dependen de lo que haces y pueden mejorar o empeorar", reconocía con gran humildad.

Compañeros y amigos

En esta conversación sobre periodismo, el futbolista del Betis también le quiso preguntar sobre cómo es la relación con otros de sus compañeros de profesión, como Matías Prats, al que ha definido como "maestro y referente". Igualmente, ha querido alabar la gran profesionalidad de Pedro Piqueras, con el que trabajó en el pasado, e, incluso ha gastado una pequeña broma al conductor manchego asegurando que sigue manteniéndose igual de jóven que cuando comenzó en televisión.

