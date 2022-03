La imagen de la Reina que vuelve a la actualidad 23 años después

La etapa de la reina Letizia como periodista sigue muy presente a pesar de haber abandonado la profesión en 2003, cuando la Casa Real anunció de manera oficial su compromiso con el entonces príncipe Felipe. Hace unas semanas, el Banco de España recordaba la labor informativa de la Reina con motivo del 20 aniversario de la llegada del euro, ya que ella fue la encargada de explicar a todos los españoles el cambio de moneda en unos microespacios emitidos por TVE, y ahora ha sido el periodista Antonio San José quien ha compartido una foto inédita del paso de doña Letizia por CNN+. "Hace 23 años del nacimiento de CNN+, el primer canal de información continua de nuestro país, cuyos informativos tuve el honor de dirigir", ha comenzado diciendo en su perfil. "En el equipo estaba la futura reina de España, Letizia Ortiz, y el inolvidado José María Calleja", ha añadido. Antonio San José, que actualmente analiza la actualidad en el programa de Carlos Herrera de La Cope, ha sentido mucha nostalgia al ver la imagen y ha asegurado que aquellos eran "buenos tiempos".

La Reina aparece en el centro de la imagen, justo al lado de otra de las presentadoras más recordadas de CNN+, Marta Fernández. El canal de televisión fue lanzado el 27 de enero de 1999, cuando doña Letizia tenía 26 años, y finalizó sus emisiones el 28 de diciembre de 2010. La Reina desempeñó las funciones de redactora, reportera y presentó los informativos matinales, lo que la obligaba a levantarse a las dos y media de la madrugada para llegar a las cuatro a la redacción, situada en el centro de Madrid. "Superó unas pruebas de selección en las que participaron más de cien personas", declaró Francisco Basterra, director de CNN+, en un reportaje publicado en El País. "En la entrevista personal que tuvo conmigo me dio la impresión de estar muy segura de sí misma y de tener unas ganas de triunfar enormes", añadió.

Hija y nieta de periodistas, doña Letizia sintió la pasión por el periodismo desde muy pequeña. En 1990, tras su paso por el instituto Ramiro de Maeztu, de Madrid, doña Letizia se matriculó en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Tenía 18 años recién cumplidos y aspiraba a convertirse en una gran periodista. Compaginó sus estudios con prácticas en el diario La Nueva España, la Agencia EFE y el diario ABC. A finales de 1995, ya como licenciada en Periodismo, decidió marcharse a México para empezar sus estudios de doctorado y para completar su formación, doña Letizia cursó un Máster de Periodismo Audiovisual, de 1997 a 1998.

De CNN+ saltó a la cadena estadounidense Bloomberg TV y en el año 2000 se incorporó a TVE. En la cadena pública, además de explicar cómo pasar las pesetas a euros, presentó Informe Semanal, la segunda edición del Telediario y cubrió acontecimientos como los atentados del 11-S, el hundimiento del Prestige, la invasión de Irak o los Premios Príncipe de Asturias en 2003 junto al periodista Alfredo Urdaci, días antes del anuncio oficial de su compromiso con don Felipe.

El 6 de noviembre de 2003, tras su petición de mano, y ante cerca de 350 periodistas, doña Letizia dijo que su enlace suponía "un punto y aparte" en su actividad profesional. "Está claro que a partir de ahora y de forma progresiva voy a integrarme y a dedicarme a esta nueva vida, con las obligaciones y responsabilidades que conlleva", declaró. Y explicó cómo sería su salida de TVE. "Lo que vamos a intentar es que de forma gradual yo me desvincule de Televisión Española. No inmediatamente". Sin embargo, dos semanas después, la cadena pública comunicaba el fin de la relación laboral y la rescisión del contrato de mutuo acuerdo. A pesar del giro que dio su vida, la Reina recordó durante el 50 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Información que no había perdido su pasión por el periodismo. "Yo creo que la curiosidad no se quita, lo que pasa es que ahora ya no cuento las respuestas que me dan", señaló.