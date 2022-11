Pedro Piqueras desvela su faceta como artista cantando un clásico de los 70 al piano, ¡sin palabras!

Loading the player...

Todos los días le vemos en un registro totalmente diferente al frente de los Informativos Telecinco, por eso no ha dejado de sorprender, y mucho, las imágenes que ha compartido Pedro Piqueras en las que le vemos cantando y tocando al piano el clásico de finales de los 70, 'Autumn Leaves', que tantas veces interpretó Frank Sinatra o Nat King Cole, entre otros. Lo ha hecho en el interior de su hogar, junto a su preciosa perra golden retriever como única testigo de la vena artística de su dueño. Un momento de su vida íntima que el reconocido periodista no ha dudado en compartir con sus seguidores y que podrás ver a continuación. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

