Pedro Piqueras confiesa qué le pareció que Raquel Mosquera le mandara un beso en directo

Raquel Mosquera se hizo viral hace unos meses tras un momento en el que dio paso desde Sálvame a Pedro Piqueras, presentador de Informativos Telecinco. La peluquera había sido invitada al programa de Jorge Javier Vázquez cuando le dieron "el privilegio" de terminar el formato presentando al periodista, que aguantaba el tipo al ver cómo la colaboradora de Mediaset le mandaba besos y le definía como "uno de los grandes de la televisión". Ahora, el comunicador ha confesado a Mara Torres lo que le pareció el momento y ha explicado que incluso llamó a la viuda de Pedro Carrasco tras el revuelo que se había formado. "No me molestó en absoluto pese a lo que se dijera", ha reconocido el conductor, añadiendo que Raquel es una persona muy tierna y que la conoce de la localidad de Las Rozas, donde ella tiene su negocio. "Más de una vez he pasado a saludarla y sé que ella lo vivió como una ocasión para dar paso a esta persona a la que aprecia", ha continuado diciendo Pedro en El faro de Cadena Ser.

Pedro Piqueras, que según ha escuchado el audio de lo que ocurrió en aquella transición entre programas ha dicho "pobre Raquel", ha asegurado que vio ponerse en jarras a la peluquera mientras ella miraba a ver dónde estaba su cámara para decir toda esa presentación y que le pareció que los comentarios que surgieron después fueron demasiado duros. Eso sí, el presentador ha reconocido que esos pasos entre programas "no deberían ser así". "En el caso de Raquel, que hubo tantos comentarios y crudeza hacia ella, +al día siguiente la llamé a la peluquería y le dije que no se molestara por estas cosas, que a mí me había encantado", ha dicho el periodista a Mara Torres.

Además, la periodista se preguntaba que a quién le podría molestar alguna cosa como esa en la que perfectamente se veía que no había malas intenciones, a lo que Piqueras ha reaccionado respondiendo que "ya sabes cómo son estas cosas. Siempre hay un roto para un descosido". Lo cierto es que no es la primera vez que durante la transición del programa de Jorge Javier Vázquez existen momentos surrealistas al dar paso a Pedro Piqueras. En otra ocasión, cuando Paz Padilla estaba de presentadora, la humorista no dejaba de hablar y el presentador de Informativos se quedaba con cara de asombro, pero solo polo por no poder comenzar sino por las palabras de la cómica: "Está llorando Chelo porque la pasta es para los cerdos. María Patiño se ha ido, así que, bueno... vamos a quedarnos con el informativo y las últimas noticias. Pedro Piqueras", dijo la madre de Anna Ferrer.

En otro momento, también con la humorista al frente del formato, el presentador de Informativos Telecinco tuvo que comenzar con las noticias de la noche después de que su compañera de cadena estuviera dando los resultados de "los más envidiosos de Sálvame", una ocasión en la Paz Padilla se sorprendía de tener que dar paso tan pronto. "Ah, ¿ya? Bueno, lo sabremos otro día. Ahora Pedro Piqueras".

