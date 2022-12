Laura Madrueño, de 'El Tiempo', sustituye a Lara Álvarez en 'Supervivientes'

La nueva edición de Supervivientes en 2023 viene cargada de novedades. El programa, que se encuentra en periodo de producción y de casting, tendrá un nuevo rostro en su cartel de presentadores: Mediaset ha anunciado por sorpresa que Lara Álvarez no será la encargada del reality desde Honduras y será sustituida por Laura Madrueño, actual conductora de los espacios meteorológicos del grupo audiovisual. La periodista, que actualmente forma parte del equipo de presentadores de El Tiempo, afrontará este nuevo reto debutando en un formato de entretenimiento como el rostro clave desde el país centroamericano, donde estará con los concursantes y donde mostrará los nuevos retos a los que se tienen que enfrentar.

Tras ocho años desde Honduras y estar como presentadora en la primera edición de Pesadilla en el paraíso, Lara Álvarez "disfrutará de un periodo de descanso para afrontar nuevos proyectos futuros dentro del grupo". Así Mediaset ha dejado claro que la comunicadora continúa trabajando en la compañía y no se cambia de cadena. Con la falta de la presentadora habitual en Honduras, Madrueño se suma al equipo de conductores de la nueva edición del reality junto a Jorge Javier Vázquez, Carlos Sobera y Ion Aramendi, quienes repiten al frente como el año pasado.

Licenciada en Comunicación Audiovisual, Madrueño, además de formar parte del equipo de Informativos Telecinco y estar al frente del espacio El Tiempo que se emite tras el Informativo de Pedro Piqueras, es colaboradora en programas como El programa de Ana Rosa o Sálvame y ha realizado reportajes sobre viajes, deporte y vida sana para diversos medios. Gran apasionada del mundo marino y los deportes, Laura también es cofundadora de la productora We Are Water Films, desde la que realiza junto a su equipo documentales submarinos. Además, en 2021 publicó su primer libro Somos agua, en el que analiza los problemas que aquejan a los océanos. Pero no solo eso, la periodista es uno de los perfiles más influyentes en cuanto a concienciación ecológica y cuidado del medio ambiente.

El pasado septiembre Laura se casó no con una, sino con dos bodas. La presentadora de Telecinco convirtió la sostenibilidad en el centro de todos sus propósitos y esa conciencia ambiental no podía faltar en las dos bodas que celebró en verano, en las que dio el ‘sí, quiero’ a Álvaro Puerto, su pareja desde hace cinco años. "Llevamos juntos ya muchos años y era un paso natural en la relación. Durante los dos últimos años el proyecto que estamos llevando a cabo de nuestra casa sostenible (mi marido es arquitecto) nos ha unido muchíso y hemos decidido formalizarlo este verano con estas dos celebraciones: una a bordo de unos veleros, el sueño de mi vida, y otra campestre, para poder celebrarlo con todos nuestros amigos y familiares”, nos explicó ella misma.