Olga Moreno, ganadora de 2021, no acudió al programa Lara Álvarez, la otra protagonista de la final de 'Supervivientes': entregó el cheque al ganador y lloró ante los halagos de Jorge Javier La asturiana lleva ocho años al frente de este formato y no pudo evitar emocionarse al escuchar a su compañero

La final de Supervivientes estuvo de nuevo marcada por la emoción, los reencuentros y los últimos retos que pusieron a prueba una última vez la destreza de los aspirantes. A pesar de las privaciones y la debilidad con la que regresaron a España dieron lo mejor de sí mismos en un programa en el que Alejandro Nieto, uno de los grandes favoritos, se proclamó vencedor. El que fuera Míster España en 2015 logró imponerse a Marta Peñate, Nacho Palau e Ignacio de Borbón, que fueron duros rivales hasta el último momento. Una de las grandes incónitas de esta noche era quién sería encargado de entregar el cheque al vencedor, pues Olga Moreno, ganadora de la anterior edición, declinó ir al programa debido a sus desencuentros con Jorge Javier Vázquez.

La elegida para esta importante tarea fue la presentadora del formato Lara Álvarez, que acaba de regresar, igual que los robinsones, después de tres meses en Honduras. Eufórica, Lara dio el cheque de 200.000 euros al modelo, cuyo papel en el concurso fue muy aplaudido por audiencia y colaboradores. No fue este el único instante emotivo en el que la asturiana, que estaba espectacular con un vestido slip dress en color topo, fue protagonista, pues unas palabras que le dedicó su compañero, Jorge Javier Vázquez, hicieron que rompiera a llorar.

"Otro año más" dijo Vázquez tras abrazarla. "¡Y ya son ocho!" exclamó la asturiana. "Lo estábamos hablando ahora: hemos tenido un casting espectacular, desde principio a fin, con los cuatro finalistas. Gracias, porque la implicación de todos este año ha sido..." apuntó. La asturiana aseguró que la actuación de los concursantes ha sido ejemplar y reiteró que ha sido un lujo compartir con ellos esta experiencia. Unos halagos que Jorge Javier también tenía guardados, pero para dedicárselos a su compañera. "Qué parte tan importante eres tú de Supervivientes" dijo.

"Te pegas un trabajazo y estar continuamente con esa energía en cada conexión, arriba, me parece, te lo quería decir en público, de toda mi admiración. Eso es muy difícil" dijo el presentador ante una Lara que se secaba las lágrimas conmovida. "Te lo agradezco muchísimo. De verdad que ha sido fundamental para mí también compartir estos años contigo. Cada vez que me dices algo bueno, no sé qué decir, porque me pongo muy nerviosa" señaló.

El programa se despedirá el próximo domingo 31 de julio después de tres intensos meses con el debate final conducido por Carlos Sobera, en el que los concursantes se reencontrarán para saldar las cuentas que tienen pendientes. Los enfrentamientos entre los compañeros, cuya convivencia no ha sido sencilla, han sido una constante durante el reality. Reunidos por fin en un mismo espacio, se verán cara a cara para reprocharse y también quizá agradecerse las experiencias vividas en la isla.