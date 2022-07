De ser el más odiado a favorito del concurso: así ha sido el paso de Alejandro por Supervivientes

Alejandro Nieto, que fue el primer concursant en convertirse en finalista de Supervivientes 2022, es uno de los favoritos para ganar esta edición. El que fuera míster España comenzó el programa junto a su novia, Tania Medina (con quien también participó en La isla de las tentaciones), teniendo un mala actitud y discutiendo con muchos de sus compañeros, pero a medida que han pasado las semanas ha ido demostrando que es un gran participante gracias a todas las tareas que ha hecho a diario. Tras empezar la aventura en Honduras algo cabizbajo por estar en un grupo diferente al de su novia, su rivalidad en las pruebas de recompensa le provocó algunos varios enfrentamientos con Kiko Matamoros, Marta Peñate o Ignacio de Borbón, contra quienes mostró en algunos momentos sus malas formas, gritos e incluso descalificaciones.

VER GALERÍA

Alejandro, Marta, Ignacio y Nacho se despiden, derrumbados, de las playas de Honduras

Criticado por muchos de los colaboradores de Supervivientes por sus continuos desaires y por los celos que demostró con su novia cuando se llevaba bien con cualquier otro concursante, Alejandro poco a poco fue intentando cambiar su actitud. Y aunque Nieto continuó durante algunas semanas enfadado por no estar en el mismo grupo que Tania, tampoco después de la reorganización, su fuerza, tesón y perseverancia en las pruebas hizo que también se fuera ganando el cariño de sus compañeros. Eso sí, a pesar de que continuó demostrando que tiene un fuerte carácter, lo cierto es que el míster España, que ha sido uno de los que más peso ha perdido en Honduras, fue controlándose cada vez más, enfocándose en la pesca, la leña, los quehaceres y los retos de líder.

La expulsión de Tania hizo que el concursante se quedara en shock, aunque después de unos días el concursante prefirió continuar centrado en el concurso, dejando claro que es todo un superviviente, un claro favorito del público después de haberse salvado de todas las nominaciones. Se ha atrevido a raparse el pelo por comida, ha sido uno de los que más peces ha conseguido, ha aguantado muchos minutos en la 'noria infernal' y además ha protagonizado uno de los 'puentes de las emociones' más honestos de la edición. El concursante confesó entre lágrimas que no quiso ser padre porque sentía que era demasiado joven, pero todo cambió cuando vio la cara de su hijo al nacer. "Quizá no sea el mejor, pero todo en esta vida lo hago por y para él", dijo Nieto, añadiendo que no estaba preparado para esa responsabilidad.

VER GALERÍA

Anabel Pantoja y Alejandro Nieto: así han quedado los supervivientes tras cortarse el pelo

Ya en la recta final del concurso, el que fuera concursante de GH VIP 4 se ha atrevido a reconocer además que la expulsión de su novia, aunque fue un momento muy triste, le ha acabado beneficiando. "Creo que me hubiera perjudicado, y lo digo sinceramente, el haber estado más tiempo con ella aquí. No nos hacía bien. Nuestras inseguridades, yo con mi grupo, ella con el suyo.Desde que se fue ella y me despedí me quedé mucho más tranquilo", dijo Alejandro mientras se despedía de la isla, el lugar que ha sido su hogar durante más de tres meses.