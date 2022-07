Alejandro, Marta, Ignacio y Nacho se despiden, derrumbados, de las playas de Honduras

Supervivientes 2022 llega a su esperada final. Uno de los cuatro concursantes que quedan en el concurso, Marta Peñate, Alejandro Nieto, Nacho Palau o Ignacio de Borbón, se convertirá el próximo jueves 28 en el ganador de la edición tras más de 90 días en Honduras, país del que se han despedido entre lágrimas. El primero que ha podido decir adiós a estos paradisíacos emplazamientos ha sido que el fuera participante de La isla de las tentaciones, que gracias al programa ha tenido la oportunidad ver por última vez su lugar favorito: Playa Paraíso, zona donde el concursante ha recibido una carta firmada por sus dos mejores amigos y su hermano mayor. "Estoy muy orgulloso de ti. Eres un gran superviviente, fuera y dentro del programa. La vida te ha puesto muchos obstáculos. Te conozco desde hace más de 20 años y hemos vivido muchos momentos. Que Dios te de muchas buenas cosas por todas las que te han pasado", han escrito en el pergamino, provocando la emoción del novio de Tania.

El siguiente en despedirse de los Cayos Cochinos ha sido Nacho Palau, que hace unos días sufrió un accidente en una de las pruebas de recompensa y tuvieron que darle puntos. En uno de sus rincones preferidos de la playa, el aventurero ha podido leer una carta en la que ha repasado algunos de sus mejores y peores momentos y en la que además sus seres queridos le han dejado unas preciosas palabras: "Me siento muy orgulloso de ser tu amigo. Solo tú tienes el poder de encauzar tu vida. No nos has sorprendido nada, ya sabíamos que eras un superviviente nato. Llega hasta donde tengas que llegar. Nos encantaría decirte tantas cosas...estamos súper orgullosos de ti", han puesto sus amigos, provocando las lágrimas del ceramista.

Peñate, que fue durante varias semanas parásito de la edición pero pudo volver al concurso como participante de pleno derecho tras ganar todos los duelos con los eliminados, también ha ido a Playa Paraíso para recordar algunas de las experiencias que ha vivido en el concurso. Llorando sin parar la exconcursante de Gran Hermano ha recibido una banderola que estaba firmada por todos los que pasaron por "Villa Marta", la ubicación en la que tanto tiempo estuvo sola. "Esto tenía que ser mío. Lo que tiene que quedar de este lugar lo llevo en mi corazón porque ni la gente ni los sitios los voy a olvidar. Aquí he crecido y he madurado, aquí me he hecho una superviviente en el concurso y para mi vida. A esto lo debo todo", ha dicho la robinson muy emocionada.

Por último, Ignacio de Borbón, que ha protagonizado algunos de los últimos enfrentamientos durante las últimas semanas, se ha sentado bajo el árbol de Playa Uva y ha leído una emotiva carta de su padre y de su hermana Noa mientras ha reflexionado entre lágrimas sobre todo su paso en Honduras. "Querido hijo, estoy muy orgulloso del concursazo que estás haciendo, tu comportamiento ejemplar, el esfuerzo...", ha escrito en un pergamino Alfonso Rinaldi de Borbón Mateos, progenitor del aspirante a ganador, confesando lo contento que está por la experiencia que ha vivido su hijo en el reality show.