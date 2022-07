¿Estará celoso Miguel Bosé? Nacho Palau responde tras dar más detalles de su nueva pareja

Nacho Palau vive en Honduras su momento más delicado. En plena recta final de Supervivientes, el ex de Miguel Bosé podría abandonar el programa esta semana. Ya han pasado casi tres meses y los concursantes cada vez se encuentran más cómodos, lo que da lugar a que se olviden de las cámaras y se sinceren sobre su vida personal. Esta semana ha sido el turno de Nacho, quien se enfrenta posiblemente a la nominación más dificil de todo su concurso. Palau, que es considerado por varios colaboradores como uno de los mejores participantes de esta edición y al que algunos ya consideran ganador, se juega con Anabel Pantoja un puesto en la gran final.

Lloros, emoción y tristeza, los supervivientes viven una montaña rusa con las cartas de sus madres

El "superviviente" está exprimiendo al máximo la que puede ser su última semana del concurso y en esta ocasión ha compartido con su amiga Marta Peñate como se siente respecto a su vida personal. Palau se confesó con su compañera sobre la relación que tiene con sus hijos, tanto con Ivo y Telmo que viven con él en un pueblo de Valencia llamado Chelva, como con Diego y Tadeo que viven en México con su expareja Miguel Bosé. “Yo no tengo ningún problema en que Diego y Tadeo vayan a un colegio buenísimo y Telmo e Ivo no, porque mis hijos están muy felices en mi pueblo. Yo lo que quiero es estar al lado de mis "nanos", no me compensa vivir lejos y ganar más dinero. Lo he pasado muy mal pero ahora estoy a punto de llegar a la final de un concurso y mis hijos están orgullosos de mi”, explicaba Nacho visiblemente emocionado.

'Te queremos, papá': la fiesta sorpresa a Nacho Palau de sus familiares y amigos antes de partir a 'Supervivientes'

El concursante habló sobre la nula relación que tiene hoy en día con Miguel Bosé y mostró su deseo de que esto cambiase: “Si cuando llegue a Madrid y tengo que verle porque los niños están con él me pasaría, le abrazaría y le preguntaría que tal está. Le diría que ya está, que yo le quiero mucho y que nos estamos perdiendo mucho de hablar de los niños”. El concursante también menciona la poca comunicación que tiene actualmente con Miguel "debido a su carácter, ya que considera que el cantante siempre quiere hacer las cosas a su manera y eso le provoca mucha frustración". También comentó que le gustaría que confiara más en él, y que cuando Diego y Tadeo vayan a visitarle al pueblo donde vive, les deje más libertad y no esté pendiente continuamente de si les puede pasar algo o no.

Nacho Palau habla como nunca de su vida junto a Miguel Bosé y su ruptura: 'Volvería a pasar por lo mismo'

Por último Nacho Palau también quiso hablar de su nueva ilusión sentimental: Cristian, con quien lleva un año y de quién está profundamente enamorado. “No creo que él se haya enfadado por que le haya mencionado aunque si estará flipando. Pero es lo que hay… yo me siento tan bien. No es como salir del armario, pero es la primera vez que hablo de que estoy con alguien, de que echo de menos a alguien”. Marta le preguntó si pensaba que Miguel estaría celoso ante esta nueva información, a lo que Palau contestó que sí, pero que esperaba que no se lo tomará a mal y que él se alegraría muchísimo si la situación fuese al contrario.