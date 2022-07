Anabel Pantoja cumple años en Honduras con nuevo novio y dispuesta a hacer un cambio en su vida familiar

Anabel Pantoja cumple 36 años en Honduras, alejada de todos su familia y seres queridos. La sobrina de Isabel Pantoja, que ha cumplido todos sus objetivos en la isla e incluso ha superado todas las metas que se había impuesto, podrá celebrar este día tan especial con una fiesta realizada por la organización gracias a la decisión del televoto. Todos los compañeros han felicitado a la influencer en este momento tan especial cantando el Cumpleaños feliz en la palapa, aunque ha sido una noche agridulce por culpa de la expulsión de su amiga Ana Luque. La colaboradora de Sálvame, una de las favoritas para ganar Supervivientes, ha confesado estos días que está dispuesta a dar un giro a su vida y cambiar algunos de los lastres que va arrastrando desde hace algunos años. "Aquí me he liberado. He dado muchas cosas a todo el mundo y me he preocupado siempre por todos, incluso en mi tiempo libre. Ahora toca darme prioridad a mí misma", ha dicho Anabel.

VER GALERÍA

Enamorada de Yulen Pereira, con quien ha dicho que incluso quiere formar una nueva familia cuando acabe el concurso, Anabel ha asegurado que de lo que más se arrepiente en su vida es de no haber mirado más por ella misma, porque cree que ha estado presente en todas las ocasiones en las que la ha necesitado su familia, pese a que, en su opinión, no haya sido recíproco. "No soy tan mayor y lo que me quede voy a mirar por mí", dijo la influencer en el puente de las emociones, un momento en el que también se sinceró diciendo que una de las mayores decepciones se la había llevado con su primo Kiko Rivera. "Hay cosas en las que no puedo estar de acuerdo con él, pero siempre he querido su bien y que no le rozara ni el aire", aseguró sobre el DJ, pidiendo disculpas además por si en algún momento no se hubiera posicionado como debiera.

Muy centrada en su nueva relación, la sobrina de la intérprede de Marinero de luces también ha confesado durante su estancia en Honduras que está dipuesta a dejar Canarias e irse a vivir a Madrid con el esgrimista, aunque ha asegurado que le da "pánico". Pero no solo eso, Anabel no descarta además ser madre con Yulen, aunque todavía sea "muy pronto". De hecho, la superviviente ha relatado que ella tiene ya una edad y que su fertilidad no va a ser la misma dentro de unos años. Con su madre Merchi y la del deportista en contra de esta nueva relación, la influencer se ha sincerado diciendo que quizá debería haberse moderado un poco más en sus demostraciones de cariño, pero cree que ha actuado "con el corazón" y haciendo lo que ha sentido en momento, pensando por primera vez en ella misma y no en los demás.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Cuando regrese a España, quizá como ganadora de esta nueva edición de Supervivientes, Anabel Pantoja además ha relatado que está dispuesta a darle el sitio que se merece a su madre y mejorar la relación con su padre, con quien quiere pasar el mayor tiempo posible. Tras muchos años pasando fechas señaladas en casa de su tía y sus primos y viajando por el mundo, la colaboradora tiene claro dónde debe estar a partir de ahora: junto a sus padres. Pero no solo eso, la prima de Isa Pantoja, que se ha emocionado hablando de los grandes cumpleaños que le han celebrado siempre en Cantora, tiene claro que "hay que avanzar y tirar para adelante" para conseguir su propia familia. Eso sí, primero solucionando todo el papeleo, "tres cosas rápidas", que tiene pendiente con su todavía marido, Omar Sánchez.

Además, en este día tan importante, su madre Merchi la ha querido felicitarla en sus perfiles sociales con una preciosa carta. "Has demostrado que con esfuerzo todo se consigue en esta vida. Para mí, a día de hoy, ya eres mi campeona. Aunque no leerás estas palabras, te queda muy poquito para llegar hasta donde puedas, así que sigue esforzándote, mi guerrera. Los que quedáis ya en la isla mereceréis ser ganadores, pero me gustaría que tú fueras mi ganadora", ha escrito la matriarca, dejando claro lo mucho que quiere a su hija.