Anabel Pantoja habla sobre la decepción con su primo Kiko y pide perdón a su madre Merchi

Anabel Pantoja, que se ha quedado muy afectada por la expulsión de Yulen Pereira, se ha sincerado como nunca en el 'puente de las emociones' de Supervivientes. La sobrina de la intérprete de Marinero de luces ha confesado lo importante que es su familia para ella, ya que a pesar de que son "muy dispares" ella se siente una guerrera que lo daría todo por ellos. "Yo he estado ahí siempre. Estoy orgullosa de mi apellido y de ser 'sobrina de', pero me gusta que se me reconozca por mi propio nombre. Quiero que me vean bien, que estoy bien, pero hace un año y medio que todo se rompió. No me gusta que cada vez que voy me tenga que dividir en cinco y no poder verles todos a la vez. Es duro", ha dicho la colaboradora, asegurando que siempre ha sido ella la que se ha preocupado por ellos y que le hubiera gustado que ellos hubieran hecho lo mismo.

La influencer ha confesado además que una de las mayores decepciones de su vida ha sido con Kiko Rivera, al que considera un hermano. "Nos hemos decepcionado los dos. Pido disculpas, pero él sabe perfectamente como soy, soy su prima de toda la vida. Hay cosas en las que no puedo estar con él, pero siempre he querido su bien y que no le rozara ni el aire", ha dicho Anabel, reconociendo que la aventura en Honduras ha hecho que se libere de muchas cosas familiares que iba arrastrando. "También he fracasado en el amor y eso seguro que ha decpecionado a mucha gente, pero por eso no seguí. Yo esperaba una meta, pero no soy la única culpable. Los dos somos protagonistas. Hay que avanzar y tirar para adelante para conseguir mi propia familia", ha continuado la superviviente sobre su relación con Omar Sánchez, con el que todavía continúa casada.

De lo que más se arrepiente Anabel es de no haber mirado más por ella misma porque cree que ha dado muchas cosas a todo el mundo y se ha preocupado, incluso en su tiempo libre, de estar con los demás. "No soy tan mayor y lo que me quede voy a mirar por mí", ha confesado Pantoja, añadiendo que ha ido Supervivientes a superarse. "Aquí he actuado con el corazón con Yulen. Quizá me arrepiento de no haberme cortado en algún momento, pero en eso he mirado por mí. Quiero avanzar. Pido disculpas, pero he actuado como he querido y es lo que he sentido. Siento si en algunos momentos no ha estado bien", ha dicho la prima de Isa Pantoja. En cuanto a la soledad, la influencer ha expresado que siempre ha estado rodeada de gente que la quiere, pero reconoce que se ha sentido sola porque todos los que están a su alrededor han tenido su vida y han formado su hogar. "Yo al final soy un cabo suelto que da vueltas y vueltas. Llegaba al hotel y estaba sola. Aquí he superado eso porque no he estado con los que me protejo", ha revelado la colaboradora, explicando que a partir de ahora no tendrá que llamar a nadie cuando se sienta así.

Además, la colaboradora de Mediaset ha confesado que esperaba un "lo siento" de su padre, aunque le perdona cualquier cosa porque le dio la vida. Anabel ha explicado que le hubiera gustado disfrutar más de él, aunque su enfermedad y malos momentos por los que pasa les han unido. "No me esperaba estar tan cerca de él. Le quiero demostrar que aún tenemos toda una vida, hasta que Dios quiera", ha dicho la prima de Kiko, pidiendo también perdón a su madre porque no le ha dado su sitio. Ha sido muy injusta con ella y siempre ha puesto a otras personas delante. "Ella siempre ha estado. Sé que me lo perdona todo. Os quiero mucho a los dos", ha dicho la superviviente, que ha recibido una carta de apoyo de Belén Esteban.

Anabel ha confesado su descontento tras las últimas palabras que Yulen dijo cuando Ion Aramendi le preguntó si cambiaría o no algo del concurso. El esgrimista relató que hubiera preferido no empezar su relación dentro de Supervivientes con la influencer y esperar a conocerla fuera, algo que molestó mucho a la sobrina de Anabel Pantoja. "Pues yo lo volvería hacer todo igual. He arriesgado toda mi vida por él. Y no fui yo quien contó que teníamos algo delante de la cámara, fue él diciéndoselo a Kiko Matamoros", ha dicho la prima de Kiko Rivera, afirmando que ella lo único que expresaba era que el deportista era su pilar y que lo necesitaba dentro de la isla. Entre lágrimas, la colaboradora de Sálvame al final pudo quedarse tranquila por una conversación que tuvieron, pero minutos más tarde el mundo se le vino encima cuando se acordó de que era el cumpleaños de Omar Sánchez, al día siguiente el de su nuevo novio y en unos días el suyo propio.