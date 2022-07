Anabel Pantoja, muy afectada en 'Supervivientes' al leer la carta de despedida de Yulen

La expulsión definitiva de Yulen Pereira de Supervivientes ha dejado en la recta final del concurso a Marta Peñate que, encantada, se ha reunido ya con sus compañeros para afrontar los últimos días en Honduras. La marcha del deportista ha dejado un sentimiento de tristeza muy intenso en Anabel Pantoja, que no pudo evitar las lágrimas cuando le vio marchar al destierro. Se dirige ahora Yulen a España para reencontrarse con los suyos (y las dudas que ha despertado su relación con la colaboradora), aunque antes quiso dejar una carta para Anabel, que no ha podido evitar echarse a llorar muy afectada al leer sus palabras.

Mientras la colaboradora confesaba a sus compañeros lo afectada que está por la marcha de su pareja, Alejandro sacó de su bolsillo el papel que había dejado el deportista para ella. "No tengo palabras suficientes para decirte todo lo que me has hecho vivir estos tres meses" comienza. "Quiero que sepas que nunca en mi vida me han hecho sentir como tú lo has hecho" leyó Anabel que no podía dejar de sonreir al principio ante esta inesperada sorpresa. Continuaba la carta con la relación de cualidades que le gustan a Yulen de Anabel, entre las que destaca su gran corazón. "Eres una persona única, con un corazón que no te cabe en el pecho. Yo ya he ganado el premio teniéndote a ti" asegura.

Una auténtica declaración que además garantiza unos planes de futuro de los que ya habían hablado en la isla. "Tenemos una vida juntos por delante para ser felices. Nuestra vida empieza ya" concluye. Muy afectada, Anabel ha tenido que ser consolada por Ana Luque tras la marcha de Yulen, a quien ha descrito entre lágrimas como "muy buen niño". La historia de Anabel y Yulen ha despertado algunos recelos entre compañeros como Kiko Matamoros, que no acaba de confiar en la sinceridad de los enamorados. A pesar de estas opiniones, ellos apostaron por su relación que esperan que continúe una vez que finalice el programa.

Supervivientes encara su recta final con seis concursantes: Marta Peñate, Anabel Pantoja, Alejandro Nieto, Ana Luque, Ignacio de Borbón y Nacho Palau. Ellos seguirán luchando por hacerse con el título después de tres meses de trabajo duro y privaciones. Vivirán esta última etapa en Cayo Paloma como les explicó el presentador Ion Aramendi, un lugar que a Nacho Palau le trae buenos recuerdos del tiempo que pasaron allí por algo muy particular: ¡los cocos!. La falta de comida es sin duda lo que más ha hecho mella en los concursantes y lo que más conflictos está provocando en esta recta final. ¿Quién se llevará el premio en esta ocasión?