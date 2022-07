Nacho Palau se derrumba al hablar de su ruptura con Miguel Bosé

Nacho Palau se ha enfrentado a una prueba clave esta semana. El concursante ha cruzado el 'Puente de las Emociones' de Supervivientes y se ha abierto en canal sobre su vida. Además, de confesar que tiene nueva pareja desde hace un año, se ha roto hablando de la paternidad y la relación que tuvo con Miguel Bosé durante 26 años. Después de 75 días de aventura en Honduras, ha contado que lo que más deseaba en el mundo, al igual que el intérprete de Amante Bandido, era ser padre. "Pasamos muchos años preparándolo y queriéndolo. Todo se fue solucionando para que pudiéramos serlo los dos y ser una familia. Y a día de hoy es lo mejor. Tenemos cuatro hijos maravillosos de los que estoy muy orgulloso. Fueron niños deseados y cuando llegaron fueron muy felices y bien recibidos. Se les quiere y se les quiso con locura", ha explicado el 'superviviente' muy emocionado, añadiendo que sus niños fueron una bendición para los dos.

VER GALERÍA

Todos los detalles de la camiseta que luce Nacho Palau en 'Supervivientes' y le regalaron sus hijos

En cuanto a la separación de Miguel Bosé, Nacho se ha derrumbado y casi no podía articular palabra. Señalando la camiseta que le regalaron sus hijos, Palau ha confesado cómo vivió la ruptura del cantante. "Los peques no entendían nada. Y seguramente los mayores tampoco. Ni por qué y cómo sucede. Se derrumba todo y aparecen cosas el horribles como el odio. Ni cuatro niños fueron capaces de evitar. Separar a la familia fue lo más doloroso y traumático. No saber explicarles es muy duro", ha reconocido entre lágrimas el concursante.

Tras esta difícil situación, Nacho ha expresado que sintió mucho rencor. Desde entonces, el 'superviviente' ha asegurado que esperó más ayuda de Miguel Bosé porque siempre tiró de él para muchas cosas. "Perdí todo, a mis hijos, a él, todo", ha dicho muy emocionado Palau, asegurando que en todo momento ha sentido "impotencia". Pero no solo eso, el ceramista ha confesado que todavía se siente culpable y que el día que hable con su expareja espera que todos estos sentimientos negativos desaparezcan de una vez. "Es el padre de mis hijos y lo será siempre. Le sigo queriendo una animalada y el día de mañana si le pasara algo y tuviera que darle la mitad de mi corazón se lo daría porque los dos somos responsables de los cuatro niños. Son parte de nosotros y les quiero por igual", ha continuado diciendo el participante.

VER GALERÍA

Nacho Palau explica cómo se reparte con Miguel Bosé el tiempo de vacaciones de sus hijos

Con Lara Álvarez muy emocionada al escuchar las palabras del concursante, Nacho ha expresado el deseo de poder tener una relación cordial con el padre de sus hijos para recordar tiempos pasados, personas a las que han perdido y gente a la que han querido mucho. "Fue media vida y no creo que tenga algo así con nadie nunca más", ha dicho el ceramista, reconociendo que ambos han sido culpables de haber llegado a esta situación. "Pido perdón por todo lo que ha pasado y no he sabido hacer", ha dicho entre lágrimas.