Todos los detalles de la camiseta que luce Nacho Palau en 'Supervivientes' y le regalaron sus hijos

Nacho Palau está siendo uno de los concursantes más destacados de esta edición de Supervivientes. El ex de Miguel Bosé está en el punto de mira de todos sus compañeros por culpa de su mal humor: "He reconocido que tengo un mal carácter y suelto malas palabras. Pido disculpas siempre y hasta que me mandéis lejos y me vaya con mi carácter a otro lado, pero es mi forma de decir las cosas", decía el valenciano hace unos días. El pasado martes, el ceramista se salvaba de las nominaciones en su enfrentamiento directo con Kiko Matamoros y nos llamaba la atención la camiseta que lucía: una prenda blanca con el dibujo y el nombre de sus cuatro hijos: Tadeo, Diego, Ivo y Telmo. Dale al play y descubre todos los detalles de la camiseta que Nacho Palau muestra con tanto orgullo, ¡te sorprenderás!.

