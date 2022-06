Nacho Palau explica el comportamiento 'posesivo' de Miguel Bosé con sus hijos

Nacho Palau ha vuelto a sincerarse sobre su vida con Miguel Bosé. El concursante de Supervivientes, que ya ha contado en alguna ocasión cómo era su relación con el cantante, con el que estuvo 26 años, ha explicado a sus compañeros de reality el comportamiento "posesivo" que el intérprete de Amante Bandido tenía con sus hijos. "Su carácter cambió cuando llegaron los niños. Eso sí, estaba muy ilusionado con los nanos, muchísimo. Lo teníamos todo más o menos hablado, quién se iba a encargar de qué y tal... Y cuando nacieron empezó a ser muy posesivo y a querer controlarlo todo mucho. Iba siempre muy orgulloso con ellos", ha explicado el ceramista, añadiendo que una vez los tuvieron con ellos, empezó a obsesionarse por si se ponían enfermos o se caían al suelo y se hacían daño.

VER GALERÍA

Palito Dominguín muestra su apoyo a Nacho Palau a pesar de estar separado de su tío Miguel Bosé

El que fuera pareja de Miguel Bosé además ha revelado que el cantante siempre quiso que sus hijos no pasaran lo mismo que él en cuando era pequeño, algo de lo que el artista ha hablado en El hijo del capitán trueno, sus memorias. "Quería todo lo contrario a los momentos malos que él tuvo en la infancia", ha dicho el superviviente haciendo referencia a la complicada relación que tuvo con su padre, Luis Miguel Dominguín. Pero además, sobre la relación que tenía el concursante con Lucía Bosé, la madre del artista, Nacho ha contado que era muy buena, que se llevaban fenomenal y que al final ella era la única que se atrevía a decirle las cosas a la cara cuando no tenía razón en algo.

"Nunca nadie ha tenido la valentía de decirle nunca nada, jamás. Y claro, si ninguna persona hace eso pues acabas pensando que tienes la razón en todo. La única que al final le replicaba las cosas era la madre, que además siempre me decía 'espero vivir suficiente para ver cómo sus hijos le tocan las narices como él hacía con su padre y conmigo'", ha dicho Nacho a Kiko Matamoros y Mariana Rodríguez, que no han parado de hacer preguntas al superviviente. Además, el ceramista ha contestado al colaborador de Sálvame cuando le ha preguntado sobre si creía que Miguel estaba celoso de la buena relación que mantenía él con Lucía: "No sé qué decirte. Pero nos reíamos muchísimo, nos lo pasábamos tan bien...", ha revelado sobre su exsuegra.

VER GALERÍA

Nacho Palau habla como nunca de su vida junto a Miguel Bosé y su ruptura: 'Volvería a pasar por lo mismo'

El superviviente además ha confesado que la persona que filtra las informaciones sobre Miguel es alguien muy cercano, alguien de su entorno. "El chivato lo sigue teniendo al lado. Le encantará escucharlo porque se lo he dicho yo y más gente, sobre todo su madre. Pero bueno, él es el más inteligente del mundo", ha dicho Nacho de manera irónica a Kiko Matamoros, que ha confesado ser la persona que dio la exclusiva de que el cantante y el ceramista tuvieron a sus hijos mediante un vientre de alquiler en Estados Unidos.