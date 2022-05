Nacho Palau habla como nunca de su vida junto a Miguel Bosé y su ruptura: 'Volvería a pasar por lo mismo'

Tres años del anuncio de su separación, Nacho Palau ha roto su silencio en una entrevista el pasado mes de enero. A partir de entonces, y sobre todo a partir su participación en Supervivientes, el escultor ha ido abriéndose poco a poco durante estos meses acerca de cómo fue su relación con Miguel Bosé, sus hijos y lo que supuso su ruptura. Antes de viajar a Honduras ha concedido su primera entrevista en televisión, en la que el concursante de uno de los programas más extremos de la pequeña pantalla se ha roto al hablar de su pasado con el cantante: "Volvería a pasar por lo mismo", se sinceraba la expareja del artista en el nuevo espacio de Toñi Moreno, Déjate querer.

VER GALERÍA

Nacho Palau habla de su ruptura con Miguel Bosé: 'Me ha costado remontar, sobre todo por mis hijos'

Tras más de 25 años juntos, Nacho Palau ha hecho balance de su vida junto a Miguel Bosé, en una relación en la que él mismo ha admitido que siempre se mantuvo al margen por iniciativa propia: "Nadie me ha obligado a nada", decía el escultor. "Cuando te enamoras, te enamoras, estás dispuesto a todo, y eso es lo que hice. Estaba con una persona conocida y entiendes que llevaba su vida, su carrera, jamás me he metido, he sido feliz, trabajando en su finca", explicaba. Además, el propio Nacho ha reconocido que "volvería atrás y pasaría por lo mismo" de lo "feliz" que estaba con el intérprete de Amante bandido, pero con algún matiz, "quitando los últimos años, que han sido horribles". De hecho, el superviviente ha admitido no conocer a este nuevo Miguel Bosé: "El último Miguel ha sido distinto, no reconozco a este Miguel de la actualidad".

Nacho Palau explica cómo se reparte con Miguel Bosé el tiempo de vacaciones de sus hijos

Los hijos de Miguel Bosé y Nacho Palau

Para Nacho Palau, lo más duro de la separación ha sido tener que alejarse de dos de sus cuatro hijos, además de que todos ellos crezcan separados: "Fue difícil porque hay niños por medio, porque te das cuenta de que las cosas acaban mal y no has sabido arreglarlo, no entiendes el porqué, no es fácil acabar bien, pasar del amor al odio en cero coma", contaba el escultor. Al hablar de ellos, el superviviente ha afirmado que los cuatro estaban incluidos en el proyecto de vida junto a Miguel Bosé: "Era un proyecto de familia con los niños. Pero ese proyecto está. Tenemos cuatro hijos maravillosos". Desde que se rompiese la relación entre Nacho y Miguel, los cuatro niños viven separados a más de 9.000 kilómetros de distancia por exigencia del cantante. Sin embargo, el escultor lleva más de tres años luchando para que los pequeños crezcan y permanezcan juntos.

VER GALERÍA

Palito Dominguín muestra su apoyo a Nacho Palau a pesar de estar separado de su tío Miguel Bosé

"No poder vivir con los cuatro, eso ha sido lo peor... Cuando digo que no soy yo quien toma la decisión de separar a los niños no es por tirar la piedra y esconder la mano. A veces las cosas se sacan de quicio. Yo estoy convencido de que Miguel sabe que tiene cuatro hijos, igual que yo. Porque cuando, después de muchos años, decides ser padre, tener cuatro manos, con todo lo que conlleva, eso es real", contaba el invitado. Además, el escultor ha asegurado que los niños se ven cuando pueden y que ellos siguen siendo sus padres: "Igual cuando sean mayores decidirán si quieren vivir juntos, pero se quieren como cuatro chicos, cuatro hermanos… Eso es lo más difícil, no tenerlos a los cuatro", reconocía. El mismo Nacho Palau ha confesado que tiene "un sentimiento de culpabilidad por los que no están conmigo", porque ha asegurado haberse "perdido muchas cosas de su día a día, no he estado ahí cuando han estado mal, es difícil".

VER GALERÍA

Nacho Palau responde a las preguntas de Jorge Javier Vázquez sobre Miguel Bosé

La ruptura de Nacho Palau y Miguel Bosé

Tras más de 25 años de amor, Miguel Bosé y Nacho Palau terminaron su relación. No obstante, a día de hoy Nacho Palau ha confesado seguir queriendo a Miguel Bosé, a pesar de todo lo ocurrido: "Lo quiero mucho, lo querré siempre, será el padre de mis cuatro hijos, le deseo la mejor facilidad, no le guardo ningún rencor". "Ahora me veo más preparado, menos asustado, con más ganas. Todo fue difícil por el cambio de vida, mis amistades, fue desagradable… Cuando volví a Valencia tardé a entender que aquello era real (...). Volver a tomar las riendas de tu vida es duro. Cuando estás arropado, protegido, la vida no te la tomas tan en serio. Ese fue el gran cambio", se abría el escultor, añadiendo que durante todo este tiempo había "llorado mucho" y que aún le queda, "soy muy sensiblón, de lágrima fácil".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.