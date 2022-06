Nacho Palau, en el punto de mira de sus compañeros y amigos por culpa de su mal humor

Nacho Palau se encuentra en el centro de todas las miradas de sus compañeros de Supervivientes. Aunque no tiene mala relación con ninguno y normalmente no protagoniza muchos altercados, esta semana hasta sus amigos en el concurso, que son Ignacio de Borbón y Kiko Matamoros, han segurado que el carácter del que fuera pareja de Miguel Bosé durante 26 años ha empeorado considerablemente. Todo ha comenzado tras una disputa con Anuar Beno, quien había asegurado que el concursante había probado el azúcar de todos sin el permiso, algo que hecho enfadar mucho al ceramista y ha provocado que insultara al hermano de Asraf. "No probé nada, ni un gramo. Me avergüenzo de lo que pasó. Es verdad que muchas veces no encuentro palabras para expresarme y se me va la boca", ha dicho disculpándose Nacho cuando Alejandro Nieto ha aprovechado para asegurar que este comportamiento no es un hecho aislado.

Además, el novio de Tania Medina ha comentado en palapa que Nacho tiene muy malas formas desde que se despiertan y que incluso tiene contestaciones que no son normales. "Le dices buenos días y te responde con palabrotas. Es inaguantable. No se le puede decir nada. Contesta mal a todo el mundo, incluso a los trabajadores de aquí", ha asegurado tajante el míster España, provocando de nuevo las disculpas de Palau. "He reconocido que tengo un mal carácter y suelto malas palabras. Pido disculpas siempre y hasta que me mandéis lejos y me vaya con mi carácter a otro lado, pero es mi forma de decir las cosas", ha reconocido la expareja del intérprete de Amante Bandido.

Y aunque otros compañeros como Mariana, Anabel Pantoja o Ignacio de Borbón han apoyado las palabras de Alejandro, lo cierto es que Ana Luque ha querido echarle una mano intentando justificar sus malas palabras en la isla: "Contesta así porque no descansa y lleva mucho sin dormir, pero es sensato y buena persona", ha dicho la amiga de Olga Moreno. A medida que pasan los días en Honduras, el ceramista ha reconocido cuál es su talón de Aquiles y ha revelado que el hambre le está jugando muy malas pasadas, por lo que mientras transcurre el concurso su humor va a peor. De hecho, tantas son las ganas de comer que tiene en el reality que ha sido sancionado por tirar cocos a escondidas desde las palmeras (es algo que tienen prohibido) y hasta ha asado una tarántula para comérsela. "Las patas son saladitas y carnosas. Ayer le quité el abdomen y tenía carne, eso me lo hubiera comido. Luego me supo mal por desaprovecharla", ha dicho Palau, dejando claro que no lo comió todo porque no sabía dónde estaba el veneno.

Por suerte, Nacho goza de la simpatía de Jorge Javier Vázquez, quien le ha propuesto ser colaborador oficial de Sálvame. "¿Qué pierdo? No pierdo nada. ¿Por qué no?", ha respondio Palau a la oferta de trabajo que le ha ofrecido el presentador. Pero no ha sido lo único que el concursante y el conductor de Supervivientes han hablado, ya que cuando termine el programa ambos han dicho que van a quedar a cenar.