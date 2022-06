Kiko Matamoros, el más 'odiado' entre sus compañeros pero el más salvado por el público

Kiko Matamoros no pasa por una de sus mejores semanas en Supervivientes. El colaborador de Viva la vida, que tuvo que pedir disculpas por unas desafortunadas palabras contra Mariana Rodríguez, lleva una temporada en el programa que no goza de la amistad de sus compañeros. Además de haber discutido con la mayoría de los integrantes del grupo, el superviviente es uno de los más nominados, pero también el más salvado por el público. A pesar de los numerosos conflictos que protagoniza en el día a día, el padre de Laura Matamoros suele ser el concursante que mejor consigue convencer a los espectadores de que debe quedarse en Honduras, logrando el mayor porcentaje de apoyo y saliendo de la palestra durante la ceremonia de salvación. Eso sí, algunos compañeros de Sálvame y otros profesionales del medio no han dudado en criticar su actitud e incluso han pedido su expulsión: "Espero que le saquen del concurso cuanto antes", ha escrito Mercedes Milá.

El tenso enfrentamiento de Kiko Matamoros con Anabel Pantoja en una noche muy difícil para él

La que fuera presentadora de Gran Hermano no ha dudado en dirigirse a sus seguidores para decir lo que opina de Kiko Matamoros, alguien con unos "alardes de cultura, de conocimientos y de superioridad desalentadores". Pero no solo eso, la periodista cree que el superviviente es "chulesco, prepotente, vanidoso y con una certeza de ser mejor que nadie que lo hace solo tolerable a Jorge Javier Vázquez y cuatro más". Además, Mercedes ha reconocido "por desgracia" que la sinceridad que tuvo el colaborador de Sálvame en 'el puente de las emociones', donde habló de lo mal que se sentía como padre y de su adicciones, es "un espejismo".

Lo cierto es que Kiko Matamoros protagonizó hace unos días uno de los momentos más emotivos de la edición cuando aseguró que sentía decepción por el trato que había dado a sus hijos. "Para mí fundamentalmente lo que más me avergüenza en mi vida es el papel de padre que he tenido. Creo que no he sabido estar a la altura de lo que mis niños se habrían merecido. Cierto es que estoy orgulloso de lo que he conseguido con cuatro de los cinco", dijo el colaborador entre lágrimas, añadiendo que espera que lo que tenga que solucionar en España se pueda "edulcorar" (refiriéndose a Anita Matamoros) para que el día que él falte al menos no tengan "tan mal recuerdo" de su relación.

Kiko Matamoros, visiblemente emocionado por las bonitas palabras de apoyo que le dedican sus hijos

A pesar de todas emociones y palabras, su actitud no ha sido la mejor durante estas semanas, siendo el centro de la diana de todas las críticas y discutiendo con Mariana y Anuar antes de que fueran expulsados, pero también con Anabel Pantoja y con Alejandro Nieto. Y aunque gozaba de la simpatía de Ignacio de Borbón y Nacho Palau, lo cierto es que el que fuera pareja de Miguel Bosé ha pasado de ser su amigo a su enemigo en cuestión de un momento por culpa de la comida. "Qué falso eres, mira que me he estado callando en público, mañana lo cuento todo. Es un tío que le he respetado por sus hijos y me he callado de todo lo que puedo decir", ha amenazado Kiko a su compañero, refiriéndose a las numerosas veces que le ha cubierto cuando ha cogido más arroz u otros alimentos a escondidas. "Tú no paras de gritar. Chungo, manipulador", le ha espetado el ceramista, muy enfadado.