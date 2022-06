Kiko Matamoros, en el punto de mira por su actitud con Mariana Rodríguez

Kiko Matamoros, que se sinceró sobre el problema que ha tenido con las adicciones durante su paso por el 'puente de las emociones' de Supervivientes, ha estado en el punto de mira de sus compañeros y del programa por las mala actitud que ha tenido con Mariana Rodríguez durante la prueba de recompensa. Divididos en dos equipos (el colaborador guiaba en uno de ellos a la modelo, Nacho Palau e Ignacio de Borbón), debían llevar una bola del mundo por un recorrido con varios obstáculos con los ojos cerrados, intentando no salirse del camino gracias a la voz de su líder. Con muchos gritos y tensión, el colaborador de Sálvame ha tenido varias contestaciones fuera de lugar con su compañera. Mandándola callar y diciéndole que no participara en el juego, ambos han empezado a discutir en directo, provocando un gran enfrentamiento: "Déjame en paz. Estás todo el día molestando", ha dicho la concursante tirándole los guantes a Kiko.

"A mí no me tires nada", ha dicho Kiko, a lo que Mariana le ha respondido que ella hacía "lo que le da gana". "Hago como haces tú, es el ejemplo que me das", ha continuado diciendo la modelo, enfadando mucho a su compañero. "Eres una maleducada y te lo han enseñado en tu casa. A mí esta señora me trae sin cuidado porque tiene muy mala educación", ha expresado el colaborador, que ha perdido además la prueba de recompensa al tardar más tiempo que el equipo de Aabel Pantoja, Alejandro Nieto, Ana Luque y Yulen Pereira. Ya en palapa, Jorge Javier Vázquez además ha recriminado la actitud del concursante, que en ningún momento se ha arrepentido del mal trato que ha dado a la modelo. "Ha llamado mucho la atención cómo has tratado a Mariana, a la que casi expulsas del juego. Y no se entendía por qué lo hacías. Si por mujer o porque no entendías cómo lo estaba haciendo", ha dicho el presentador .

Kiko ha querido dejar claro que no tenía nada que ver con que su compañera fuera mujer y que simplemente le ha gritado porque no estaba jugando bien. "Le estaba diciendo que no empujara y ella por su cuenta y riesgo lo hacía. Solo le decía que parara", ha explicado Matamoros, aclarando que cualquiera hubiera dicho lo mismo que él. "Eres una analfabeta y una ignorante. No puedes hablar de educación cuando me has lanzado los guantes", ha añadido el superviviente, añadiendo que era todo una cuestión de capacitación. Parece que la relación entre la venezolana y el padre de Diego y Laura Matamoros no pasa por uno de sus mejores momentos. De hecho, el tertuliano estuvo apostando con Anabel Pantoja que ella sería la eliminada de la semana.

Teniendo claro que Mariana se salvó la primera semana porque él mismo se lo pidió a la audiencia y la segunda porque Anuar se comportó muy mal, Kiko tiene claro que Mariana es la que se convertirá en parásito y ha querido apostar por ello. Pensando en qué apostarse, Anabel ha afirmado que no se jugaría "más de 500 euros" por su compañera, por lo que si pierde esa será la cantidad que tendrá que dar al colaborador si la modelo se convierte en la expulsada, mientras Matamoros tendrá que invitar a cenar a su casa a la sobrina de Anabel Pantoja. "Con Alejandro me he jugado que si no gana le doy 2000, y si triunfa en Supervivientes me los da él a mí", ha añadido Kiko.