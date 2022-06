Kiko Matamoros, en el centro de todas las miradas por su actitud y trampas en 'Supervivientes'

Kiko Matamoros vuelve a estar en el centro de todas las miradas. Tras haberse enfrentado a todas las mujeres de su grupo durante las primeras semanas de Supervivientes, el colaborador de Sálvame lleva varios días siendo el protagonista de varias polémicas, reconociendo incluso que es el participante que más trampas ha hecho durante de toda la edición. "He sido posiblemente el más tramposo del reality porque he participado en todas las trampas colectivas y en alguna individual. Algunas en beneficio de mis compañeros y otras en beneficio propio. Soy el más tramposo, lo reconozco", ha dicho a Lara Álvarez, asegurando que su confesión no tenía nada que ver con la recompensa que le iban a dar si ganaba la prueba. "No, no, si lo he largado yo. Cuando me han pillado lo he dicho, y aunque no también. Esto es supervivencia y estas cosas también forman parte de ello", ha reconocido el superviviente.

VER GALERÍA

El susto de Kiko Matamoros tras una accidentada caída provocada por Anabel Pantoja

Aunque Kiko goza con el apoyo del público (siempre ha sido el concursante menos votado en la ceremonia de salvación), lo cierto es que tanto colaboradores del programa como sus compañeros de Sálvame no se cortan en criticar ciertas formas de su concurso y dejan claro que la actitud del superviviente a veces no es la que debería tener, ya que ha dicho en varias ocasiones que no se quiere esforzar en hacer las pruebas, pescar o realizar las tareas diarias. De hecho, Belén Esteban, que no se encuentra en el programa tras haber sido operada de la pierna, es una de las tertulianas que más se ha quejado de él: "Consejos vendo que para mí no tengo. Que cada uno viva su vida como quiera, con sus aciertos y sus errores. Lo importante es vivir, mi gordi, Anabel Pantoja", ha dicho la de Paracuellos del Jarama después de que Matamoros hablara mal sobre la relación entre Yulen y la sobrina de Isabel Pantoja.

Con un perfil físico muy bajo, el novio de Marta López se ha dado por vencido en los retos de recompensa e incluso ha reconocido que es uno de los concursantes que menos vale para realizar cualquiera de ellas. "Es psicológicamente duro quedarte fuera de esto, pero entiendo que las pruebas son las pruebas y el que vale, vale, y el que no, mejor que ni lo intente", ha explicado el tertuliano de Mediaset. "En términos generales soy el que menos aporta. No he pescado ni un pez, ni pienso. Lo que puedo apartar es sabiduría y buenos consejos, pero bueno eso es más fácil", ha revelado también a la presentadora en uno de los juegos que han hecho para ganar comida. Pero no solo eso, en su estancia en Honduras Kiko, que hizo muy buena amistad al principio con Anuar Beno, se habla con todos sus compañeros y se ha convertido en la persona que más información saca a los participantes, pero lo cierto es que como aliado solo tiene a Ignacio de Borbón.

VER GALERÍA

Kiko Matamoros cuenta qué se ha llevado de su novia a 'Supervivientes' para recordarla

Por suerte Kiko goza del apoyo de su novia y de su hija Laura, quienes no dudan en ningún momento de utilizar sus perfiles sociales con millones de seguidores para mandar todo el cariño al concursante. "Papá, venga que puedes y tienes que quedarte hasta el final", ha escrito la influencer junto a una fotografía de su televisión con la gala de Supervivientes en emisión. Desde plató además, su pareja se ha convertido también en su principal defensora y en cada programa demuestra que es la mejor persona para que la imagen de su novio sea la correcta para los espectadores.