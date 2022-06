Las desventuras de 'Supervivientes': Kiko Matamoros se rompe un diente y Anuar es eliminado

Después de la expulsión definitiva de Tania y teniéndose que enfrentar al televoto junto a Marta, Anuar Beno ha dicho adiós para siempre a la Aventura hondureña de Supervivientes. "Estaba claro. Frente a Peñate no había nada que hacer porque es una concursante de diez. Además ya he visto y me ha contado y se merece mucho quedarse aquí para entreteneros a todos y sacar sonrisas en casa, que se le da muy bien", ha dicho el eliminado, que ha podido reconciliarse con su compañera durante estos días de conviviencia en Playa Paraíso. Pero no solo eso, el cuñado de Isa Pantoja ha podido hablar antes de abandonar el reality con su hermano, quien le ha dicho lo orgulloso que está del "concursazo" que ha hecho en estos más de dos meses. "Como superviviente has sido un diez. Has jugado muy bien porque la verdad no me esperaba nada de ti", ha comentado el yerno de Isabel Pantoja en Conexíón Honduras.

Durante la gala presentada por Ion Aramendi, Marta, que se ha pasado el concurso acordándose de su novio, ha podido reencontrarse con Tony Spina, que vuelve al programa como fantasma del pasado. Tras haber conseguido una prueba de recompensa y haber implorado por volverle a ver, a boca del totem del Pirata Morgan se ha abierto mostrando que el italiano estaba dentro. "¡Mi amor!", ha gritado varias veces la exgranhermana hasta poder abrazarle. Agredeciendo al programa esta preciosa sorpresa, la que fuera concursante de La isla de las tentaciones también ha hecho una advertencia a su pareja para que no se asuste cuando vuelvan a convivir en España: "Llevo un montón de tiempo sola, me voy a quedar loquísima. Voy a llegar a casa y voy a romper los cocos contra el suelo y a hacer fuego", ha dicho entre risas.

Además del reencuentro, Kiko Matamoros ha sufrido un percance por sacar el máximo provecho a unos cangrejos que habían cocinado. Alcanzada la noche en Playa Uva, se disponía a comer su tentempié junto a Nacho Palau cuando se ha roto un diente, provocando que a la mañana siguiente todos sus compañeros hicieran bromas sobre su nuevo aspecto. "Pareces 'el Pozí'", ha dicho entre risas Anabel Pantoja a su compañero, que se ha tomado muy bien las bromas del resto de concursantes. "Es que no me di ni cuenta cuando se rompía", ha explicado el padre de Laura y Diego Matamoros, que ha estado en el centro de todas las críticas durante varias semanas.

Con Tania ya en plató, Ion Aramendi ha preguntado a la novia de Alejandro Nieto si podía darle un consejo después de la polémica que protagonizaron en Honduras, cuando Marta Peñate reveló que la concursante había estado hablando demasiado con un actor en una discoteca. La pareja discutió y estuvo varios días sin hablarse hasta que se reconciliaron, pero el presentador de Supervivientes ha querido dejarle claro a la expulsada que si vuelve a tener una charla con un chico mientras está de fiesta no hay razón por la que tenga que decírselo al míster España. Tras afirmar que "sí" se lo contaría si pasaba de nuevo, Aramendi ha sido tajante: "No tienes por qué hacerlo".