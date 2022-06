Tania Medina pierde el duelo contra su gran rival, Marta Peñate, y dice adiós a 'Supervivientes'

Tras haber estado como nueva parásito junto a Marta desde el pasado jueves 9 en Playa Paraíso, Tania se ha convertido en la expulsada definitiva de Supervivientes. Así, la que fuera concursante de la La isla de las tentaciones ha tenido que abandonar el concurso, dejando a su novio, que también es uno de los concursantes del reality, destrozado por la decisión del público. Pero lo que más ha sorprendido a todos ha sido la forma en la que se ha despedido de su compañera de ubicación, ya que la relación con la exgranhermana no ha sido nada buena durante los casi dos meses de concurso. Abrazando cariñosamente a Peñate, Medina se ha emocionado mucho porque pronto podrá volver a su familia. Y a pesar de que la participante salvada ha confesado en numerosas ocasiones lo mal que se lleva con la pareja de Alejandro Nieto porque cree que es una "mentirosa" con su chico, la reportera canaria ha vuelto a abrazarla de nuevo, dejando a todos los espectadores boquiabiertos.

VER GALERÍA

La elección de Tania en 'Supervivientes' que puede poner en peligro su relación

Tania no ha podido contener las lágrimas cuando ha podido escuchar a su padre, quien la ha confesado que está muy orgulloso de ella. "Papi, te quiero mucho. ¿Estás ahí de verdad? ¡Qué ganas tengo de abrazarte!", ha dicho la expulsada provocando que su progenitor también se derrumbara. "Eres una ganadora porque no es ganar es el camino que se recorre", ha dicho él a su hija, que después se ha subido a la barca que para comenzar su vuelta a España agradeciendo a "Honduras y Supervivientes" la gran experiencia que ha supuesto para ella esta aventura. "Por una parte quería quedarme pero por otra estoy feliz porque voy a comer. ¡Muchas gracias a todos y Marta sé fuerte, de verdad", ha terminado de decir la superviviente.

Pero la emoción no han acabado ahí, Tania ha podido también despedirse de su novio antes de regresar a nuestro país. Como medida excepcional, ya que los expulsados no pueden decir adiós a sus compañeros de edición, la eliminada ha protagonizado un precioso momento con Alejandro, que se ha quedado sorprendido porque ella fuera quien debiera regresar a España definitivamente. Preocupado por no volver a su novia durante varias semanas, el que fuera mister España ha pedido por favor a su chica que le espere, dejándole claro que la va a echar mucho de menos. "Sé fuerte de mente. Te voy a esperar y voy contar los días para volver a verte", ha dicho Medina entre lágrimas.

VER GALERÍA

Ana Luque y Anabel Pantoja, dos amigas y confidentes que se apoyan en los malos momentos

"Con Marta ha ido bien. Tenemos muchas cosas en común y hemos hablado. Iremos a su casa todos a jugar al golf", ha contado Tania a su novio, que estaba preocupado por la mala relación que han tenido durante el concurso. De hecho, una de las discusiones que tuvo la pareja en Supervivientes vino provocada por Peñate, cuando reveló que la reportera canaria había salido de fiesta con sus amigas y había tenido un acercamiento con un actor, algo que condujo a la desconfianza del concursante y el enfrentamiento entre ellas dos.

VER GALERÍA