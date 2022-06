Fin de la historia de amor: Tania se convierte en el nuevo parásito dejando a Alejandro destrozado

Después de haber cambiado a una nueva ubicación, el grupo reunificado vivirá a partir de ahora en la mítica Playa Uva, Mariana Rodríguez, Alejandro Nieto y Tania Medina se han enfrentado a la ceremonia de eliminación. Una vez Anabel Pantoja se convirtiera en la primera salvada de la semana gracias a los votos de la web del programa, los tres concursantes han tenido que defender su estancia en Honduras durante estos días y convencer así a la audiencia de que la experiencia todavía no había llegado a su fin. Finalmente la decisión del público ha sido que la que fuera concursante de La isla de las tentaciones se convirtiera en parásito, teniendo que convivir hasta el domingo con Marta Peñate, cuando por fin una de las dos sea la expulsada definitiva y regrese a España poniendo fin a su concurso. Dejando a Alejandro destrozado con su separación en el reality, la también influencer ha agredecido a todos en su adiós la gran experiencia que ha vivido.

Con su novio sin poder decir ni una palabra por la triste noticia de su marcha, Tania se ha tomado la decisión del público de una manera memorable, asegurando que no pasaba nada y que pronto se verían todos en España. "Te espero fuera. Sigue brillando. Te quiero", ha dicho la eliminada a su pareja antes de irse. "Hay personas aquí que me han llenado el alma y me han hecho muy feliz. Estoy orgullosa de mí misma porque he hecho cosa que jamá imaginés. Muchas gracias por creer en mí. Disfrutad porque esto es único y es algo que me llevo para siempre", ha añadido la eliminada de la noche, dejando a Anuar con el puesto que ella había conseguido para optar a ser el líder de la semana que viene.

Además de la nueva parásito de la semana, Anabel Pantoja ha tenido que ser consolada por su amiga Ana Luque porque Yulen ha decidido ir más despacio en cuanto a su relación en el concurso. El esgrimista y la influencer se han olvidado estos días atrás de todo y han expresaso los sentimientos que tienen el uno por el otro, pero la alegría ha durado poco, ya que la colaboradora de Sálvame no entiende el motivo por el que de repente el deportista desconfía y no quiere "hacer daño a nadie". "Todo lo que le he dicho es de corazón y lo he reconocido delante de toda España y ahora se pone así... Y yo también me estoy soltando y me estoy ilusionando, para que ahora me de un palo aquí", ha dicho la prima de Kiko Rivera entre lágrimas.

"No te van a dar ningún palo", ha dicho la amiga de Olga Moreno, que ha intentado apoyar a la sobrina de Isabel Pantoja en medio de su gran llorera. "Lo has hecho bien, no has metido la pata ni nada", ha añadido Ana a Anabel, que ha contestado que ella solo quiere "hacer las cosas bien". Toda esta montaña rusa de emociones ha surgido tras la carta que le dio la prima de Isa Pantoja al esgrimista donde confesaba sus sentimientos, unas palabras que al deportista no le han parecido del todo sinceras: "Me ha fastidiado porque me estabas escribiendo a mí pero también estabas pensando en él. A lo mejor estoy haciéndome pajarillos en la cabeza y cuando llegue fuera me dices que tienes otra vida", ha relatado Pereira, lo que le ha hecho pensar a Anabel que su nuevo enamorado este "distanciado". "Le quiero, le quiero aquí y fuera", ha terminado diciendo la superviviente.

Tras la emisión de los vídeos en los que se la veía llorar, Anabel se ha vuelto a derrumbar en directo y se ha ido a hablar con Ana Luque, explicando que no le gusta que los otros concursantes, como Kiko Matamoros, digan que no se creen nada lo que está pasando entre ellos en Honduras. "Me he venido abajo porque además de la opinión de mis compañeros, que me juzgan por tener una amistad especial con Yulen, espero que también lo hagan por otras cosas, que hago muchas. No soy como Alejandro, que es el ganador, pero llevo 50 días aquí y nadie daba un duro por mí. Me nominan porque me ven más fuerte, pero estoy cansada de que no se me valore", ha dicho la colaboradora a Jorge Javier Vázquez.