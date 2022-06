'Supervivientes' descubre las trampas con el fuego en la noche que Marta Peñate se convierte en parásito

Tras el inesperado abandono de Juan Muñoz, que llevaba dos semanas desterrado y había asegurado que estaba en una situación que le estaba pasando factura, la audiencia decidió que Desy fuera repescada dejándola como parásito y Anabel Pantoja, Nacho Palau, Marta Peñate y Kiko Matamoros se quedaron como los nominados de la semana. Hace unos días que la sobrina de Isabel Pantoja dejó de estar en la palestra gracias a los votos de la web de la cadena, pero sus compañeros han tenido que demostrar que son dignos supervivientes hasta este jueves 2 de junio, cuando finalmente la que fuera concursante de La isla de las tentaciones ha sido el eliminada, convirtiéndose en el nuevo parásito. Así, junto a la exgranhermana, que ha pasado unas de sus peores semanas, la participante de La casa fuerte 2 deberá estar en Playa Paraíso hasta el próximo domingo, cuando Ion Aramendi revele quién vuelve a España definitivamente.

"Me caeis casi todos muy bien y eso es la primera vez que me pasa con el 80% de mis compañeros en un reality. Y además no me voy descontenta. Si me voy desterrada, tranquilos que volveré", ha dicho la eliminada a los participantes en la palapa antes de decir adiós. Pero antes de irse, Marta también ha mandado un duro mensaje a Tania, su enemiga en esta edición de Supervivientes: "Me caes fatal, lo siento mucho. La pena es que no hayamos salido juntas nominadas". Pero no solo eso, la inflluencer ha querido decirle algo a su novio, Tony Spina, diciéndole que ha contrado un detective privado en España por si se le ha ocurrido ser infiel durante su estancia en Honduras. "Me voy a enterar de todo", ha relatado bromeando Peñate, que ha enumerado después una larga lista de alimentos que quiere comer al llegar a España.

Las tensiones cada vez son mayores en la isla y estas provocan duros enfrentamientos entre los habitantes de los diferentes grupos. De hecho, Kiko Matamoros está siendo uno de los supervivientes que más disputas está protagonizando. Esta semana, el colaborador de Sálvame, que discutió con Yulen Pereira por haber utilizado una vara para coger cocos (algo prohibido por la organización), confesó también uno de los mayores secretos de la edición: que el grupo había hecho trampas haciendo el fuego. "No de lecciones de nada. ¿Con qué se encendió el fuego? Las pruebas las he visto yo. Hemos hecho todos lo mismo. Soy el primero que dice que colaboró en la mentira del fuego y en saber cómo se había hecho. Lo sabíamos todos menos Juan", ha dicho el padre de Diego y Laura, añadiendo que él mismo vio los trozos del insecticida y los cogió con la mano para quemarlos después sin que la cámara le viera.

Tras las acusaciones de trampas, Anuar y Yulen han intentado quitar hierro al asunto diciendo que tres de las cuatro veces que han hecho fuego han sido delante de las cámaras, pero su razonamiento no ha convencido a la organización y esta ha continuado investigando el asunto. Finalmente, Ana Luque ha revelado que habían hecho un pacto en el que habían decidido que si pillaban a uno serían todos cómplices, una versión que nadie ha querido apoyar. Pero después de escuchar a la amiga de Olga Moreno, el programa ha dado la oportunidad al hermano de Asraf de confesar la verdad, un momento en el que el concursante ha continuado diciendo que consiguió fuego de manera lícita la mayoría de las veces y que la única que no le vio el reality fue la "fraudulenta", la vez en la que estaba solo (reconociendo entonces que sí hizo trampas).