Anabel Pantoja, celosa del acercamiento entre Yulen y Mariana

La palapa de Supervivientes ha sido el escenario del último ataque de celos de Anabel Pantoja. Mientras el programa se encontraba en publicidad y la sobrina de Isabel Pantoja y sus compañeros no estaban muy atentos a las cámaras, Nacho Palau, Tania Medina y Marta Peñate han visto cómo la influencer hacía varios comentarios en los que dejaba ver su molestia por la buena relación que está teniendo Yulen con Mariana. Al estar separada del esgrimista, la prima de Kiko Rivera ha mostrado su preocupación e incomodidad por el que es su mayor apoyo Honduras: "Pensaba que te habías olvidado de mí", ha confesado la colaboradora de Sálvame cuando la modelo venezolana ha respondido que no se preocupara, que ella estaba muy pendiente del deportista. "Yo te lo cuido, no te pongas celosa", le ha dicho la concursante a Anabel, que en ese momento se ha enterado de que Pereira y Rodríguez estaban además durmiendo abrazados en la playa.

Anabel Pantoja y Yulen Pereira protagonizan el reencuentro más esperado de 'Supervivientes'

A pesar de que Mariana le ha contado además a Anabel que Yulen Pereira no para de hablar de ella y de decir las cosas buenas que tiene, la colaboradora de Sálvame no ha podido evitar mostrar su intranquilidad al saber que sus compañeros duermen juntos. "Estaba lloviendo y la lona es muy pequeña", ha dicho la modelo para intentar explicar el motivo de su acercamiento. "Ya le estás poniendo los cuernos y todavía no habéis ni empezado", ha bromeado Marta al escuchar la historia de sus compañeros. Pero el asunto no ha quedado ahí, y Anuar y Kiko han asegurado que los dos concursantes no solo se llevan muy bien sino que pasan mucho más tiempo desde el primer día de la reorganización, algo que Mariana ha desmentido después para que Anabel no se molestara.

"Hablamos mucho por las noches, eso sí. Hago de su psicóloga", ha dicho Mariana ante una Anabel que ha querido responder dejando claro que su relación con Yulen es mucho mejor que la de ella. "Conmigo se quedaba dormido, contigo no", ha dicho la prima de Isa Pantoja, dejando a algunos compañeros boquiabiertos. "¡Está celosa, está celosa!", ha gritado la modelo, separando después de broma al esgrimista y a la prima de Kiko Rivera mientras se daban un abrazo. "Ahora es mío", ha añadido la venezolana entre risas. "No te preocupes que me acuerdo mucho de ti. Le he contado las cosas buenas y las malas", ha contestado el deportista al ver lo que estaba ocurriendo en la palapa.

Anabel Pantoja se derrumba reconociendo haber hecho daño a Omar Sánchez

Tanto Yulen como Anabel, que ya habían confesado que tienen sentimientos el uno por el otro, han vuelto a dejar claro ante Mariana que se echan mucho de menos y que a pesar de la distancia entre islas están muy unidos. "Te estás enamorando de ella, acéptalo. Y tú, tranquila, de verdad. No te pongas celosa que yo lo cuido", ha contestado la modelo a los participantes. Pero además, desde plató, la madre del esgrimista ha querido confesar a cuál de la dos preferiría como nuera en el caso de que su hijo saliera enamorado de Supervivientes, unas palabras que han dejado sorprendidos a todos. "A ninguna de las dos. No me gustan hasta que no las conozca. Ahora mismo para mí son solo concursantes televisivas", ha dicho Arelys Ramos.